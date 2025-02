Liga Federal: los entrerrianos estarán en la misma zona

Cómo se jugará la Liga Federal.

El Torneo contará con una participación de 110 clubes divididos en siete conferencias: Norte, Sudeste, Sur, Oeste, Centro, Litoral y Metropolitana.

Cada conferencia tendrá su propia estructura de competencia, con fases regulares y playoffs internos para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente etapa. Todos los playoffs se disputarán en formato 1-2, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular.

La modalidad en la Conferencia Litoral

Será una zona única. Competirán ida y vuelta entre ellos. El noveno finaliza su participación. Los cruces de los playoffs será el siguiente:

1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°

Los 4 ganadores se ordenarán según sus posiciones en fase regular y pasarán a playoffs interconferencia.