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Liga Argentina: La Unión y Central Entrerriano van por el primer triunfo en la temporada

La Unión hará su presentación como local en la Liga Argentina ante Pergamino Básquet. El Rojinegro visitará a Unión de Mar del Plata.

20 de octubre 2026 · 11:35hs
Liga Argentina: La Unión y Central Entrerriano van por el primer triunfo en la temporada

La Unión de Colón y Central Entrerriano de Gualeguaychú buscarán este martes su primera victoria en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. El Rojo hará su presentación como local cuando reciba desde las 21 a Pergamino Básquet en el estadio Carlos Delasoie. El Rojinegro visitará desde las 21.45 a Unión de Mar Plata en el estadio José Martínez.

La Unión hace su estreno como local

El conjunto dirigido por Martín Guastavino inició su recorrido con una derrota ante Provincial de Rosario, en la Chicago Argentina, por 84 a 73. La Unión estuvo arriba en el marcador durante gran parte del encuentro, pero no pudo cerrarlo a su favor.

El anfitrión, con pasajes de buen básquet, encontró respuestas colectivas para quedarse con una victoria importante en el inicio de su campaña. En dicho juego Matías Caire (22) y Guido Cabrera (11) fueron los máximos anotadores del elenco entrerriano.

El juego de esta hora marcará el debut de Pergamino Básquet en la temporada. El elenco bonaerense llega a este inicio de torneo tras una sólida pretemporada, con un balance de tres victorias y una sola caída.

Central Entrerriano cierra su primer gira en la temporada

Central Entrerriano cerrará su primera gira en la temporada cuando visite esta noche a Unión de Mar del Plata en el estadio José Martínez. El Rojinegro buscará celebrar su primera victoria en el certamen tras un comienzo de temporada adverso.

El pasado viernes per dió 79 a 75 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el polideportivo Víctor Nethol. El Rojinegro acarició el triunfo en la Ciudad de las Diagonales. De la mano de Cristian Pérez metió un parcial 4-0 para ubicarse 73-71 arriba cuando restaba menos de un minuto para el sonido de la chicarra. El Lobo respondió con un bombazo de Raúl Pelorosso. Luego Lucio Castellani sentenció la historia con lanzamientos certeros desde la línea de tiro libres.

En su segunda presentación el conjunto del sur provincial tropezó sin atenuantes ante Quilmes de Mar del Plata por 93 a 74.

Liga Argentina La Unión Central Entrerriano
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