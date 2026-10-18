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La Unión de Colón debutó en la Liga Argentina con una derrota

En su estreno en la Liga Argentina, La Unión cayó como visitante frente a Provincial de Rosario. Este domingo juegan Rocamora y Central Entrerriano.

18 de octubre 2026 · 16:53hs
La Unión volverá a jugar este martes por la Liga Argentina.

Prensa La Unión

La Unión volverá a jugar este martes por la Liga Argentina.

La Unión de Colón comenzó su camino en una nueva edición de la Liga Argentina de Básquet con una derrota como visitante. El sábado por la noche, el conjunto entrerriano cayó por 84-73 frente a Provincial de Rosario, en el estadio Salvador Bonilla, en su primera presentación en la competencia.

El equipo colonense tuvo enfrente a uno de los animadores de la temporada pasada y no logró quedarse con el triunfo. Mariano Fierro fue la principal figura del local, con 26 puntos y seis asistencias, mientras que Gastón Gerbaudo también tuvo una actuación destacada al sumar 19 tantos y siete asistencias.

Por el lado del Rojo, Matías Caire se destacó como el máximo anotador de su equipo. El jugador aportó 22 puntos y bajó siete rebotes, aunque no alcanzó para revertir el resultado. Guido Cabrera, con 11 unidades, fue el segundo goleador de La Unión.

El conjunto dirigido por Martín Guastavino tendrá la oportunidad de recuperarse rápidamente. El martes, desde las 21, recibirá a Pergamino Básquet en el estadio Carlos Delasoie, en lo que marcará su debut como local en esta temporada.

Rocamora y Central Entrerriano salen a la cancha

La actividad para los representantes entrerrianos continuará este domingo con las presentaciones de Tomas de Rocamora de Concepción del Uruguay y Central Entrerriano de Gualeguaychú, que buscarán recuperarse después de comenzar el certamen con derrotas.

Rocamora seguirá su recorrido por territorio santafesino. Luego de perder ante Centenario de Venado Tuerto por 88-66, el elenco uruguayense visitará a Deportivo Norte de Armstrong. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Jorge Ferrero.

Por su parte, Central Entrerriano afrontará un compromiso como visitante ante Quilmes de Mar del Plata. El partido comenzará a las 20.30 en el estadio José Martínez, donde el conjunto de Gualeguaychú intentará dejar atrás la caída por 79-75 sufrida frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en su presentación inicial.

Liga Argentina La Unión Rocamora Central Entrerriano
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