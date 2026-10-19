Liga Argentina: Central Entrerriano y Rocamora siguen sin ganar

En su segunda presentación en la Liga Argentina el Rojinegro perdió 93-74 ante Quilmes de Mar del Plata. Rocamora tropezó 65 a 62 ante Deportivo Norte.

Central Enterrriano de Gualeguaychú y Tomás de Rocamora sufrieron sendas derrotas en su segunda presentación en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. El Rojinegro, que en su presentación había perdido ante Gimnasia La Plata, cayó 93 a 74 ante Quilmes de Mar del Plata. El Rojo, por su parte, fue superado 65 a 62 por Deportivo Norte de Armstrong.

Central Entrerriano cayó 93 a 74 en su visita a Quilmes de Mar del Plata en un duelo con historia ya que dirimieron el viejo Torneo Nacional de Ascenso de la 98/99. Fue parejo en el primero pero el Tricolor hizo el cambio de ritmo en el segundo cuarto y lo ganó sin atenuantes.

Breace Beamer fue el goleador del conjunto marplatense y figura de la noche con 27 puntos. En el anfitrión también se destacaron Leonel Luna y Rafael Albertón Rodrigues, con 14 anotaciones cada uno. En el Rojinegro sobresalieron Joho Castillo (16 tantos) y Juan Siboldi, con 14 puntos.

A puro vértigo inició el juego en Mar del Plata y en esa dinámica Central Entrerriano se sintió mucho más cómodo, ya que con un parcial de 12 a 4 en apenas tres minutos, encontró gol en las manos de Castillo y Moussa haciendo gala de un aceitado pick and roll obligando a Saborido a pedir el primer tiempo muerto de la noche.

Para la vuelta Quilmes logró contener el desnivel con los ingresos de Dominé y Manuel Alonso que se sumaron a la buena performance de Albertón Rodríguez, pero la visita siguió mandando en el electrónico. De todas maneras, al dueño de casa le hizo bien la rotación y con un triple al filo del ruido de la chicharra de Manuel Alonso, se fueron al primer descanso igualados en 20.

En el segundo Quilmes pudo tomar el protagonismo gracias a los juveniles. De la mano del tucumano Luna y Dominé, el equipo de Saborido encontró juego y gol pasando al frente en el marcador. A pesar del minuto pedido por Pascal la intensidad no mermó en absoluto y el marplatense se encontró más a gusto con la conducción de Luna y la defensa hombre a hombre.

Por el lado entrerriano entre Gómez y Castillo se encargaron de mantener viva la llama, pero el manejo del partido ya había cambiado de manos y Quilmes lo terminó de rubricar con un triple sobre el final (al igual que en el primero) pero en este caso de Augusto Alonso. A vestuarios se fueron 47 a 37 arriba Quilmes.

La tónica luego del descanso largo se mantuvo en la misma senda, pero esta vez fueron los extranjeros de Quilmes quienes se encargaron de hacerlo. En especial Beamer, que con 2 triples aportó a la causa para que el equipo de Saborido saque la máxima de 20 (57 - 37). Y así pasó el tercer cuarto, con un Beamer muy certero desde el perímetro, pero por sobre todas las cosas una defensa sólida. En la otra vereda Central trataba de sostenerse a merced de los aportes de Moussa y Gómez. La persiana del tercero se bajó con un 70 a 54 a favor de Quilmes.

El último cuarto fue para la estadística pero no por eso jugaron a menos. Quilmes tomó nota de la derrota en el debut frente a River y nunca aflojó. Central es un equipo que se caracteriza por dar batalla siempre, por lo que se siguió jugando con dientes apretados hasta el final.

Rocamora dio pelea

Tomás de Rocamora perdió en suelo santafesino ante Deportivo Norte de Armstrong 65 a 62. El ex-Quique Hans Feder Ponce fue el goleador de los Tigres con 17 puntos. En el Rojo se destacó Valentino Occhi, con 16 tantos.

Rocamoca acumula dos derrotas en serie en la Liga Argentina.

Desde el comienzo se mostró un juego friccionado de mucho ida y vuelta, donde en la mayoría del primer cuarto no se mostró un claro dominador y fue escasa la ventaja que obtenía uno por sobre el otro. Hans Feder Ponce y Rizzotti fueron puntos altos en la ofensiva del local y por parte del visitante, con un goleo más dividido y efectivo, resaltaron Maeso y Latorre. Finalmente, el primer cuarto culminó 14-16.

El segundo cuarto comenzó mucho más dinámico y ambos equipos se mostraron muchos más sólidos a la hora de defender, aunque ninguno puedo quebrar la breve ventaja que lograba imponer en el desarrollo del juego. A falta de dos minutos de culminar la primera mitad, los dirigidos por Alejandro Cupulutti supieron cómo detener la ofensiva rival junto a reiteradas ofensivas exitosas, acompañadas de un triple de Rojas para cerrar el segundo cuarto 30-22.

El tercer cuarto se desarrolló muy diferente a lo que fue la primera mitad, principalmente por defensa alta que plantaron los dirigidos por Sebastián Amato. Producto de dicha defensa, el visitante achicó la diferencia en el marcador rápidamente y supo establecer sus condiciones en el juego para poder cerrar el tercer cuarto 44-40.

Cuando comenzaron los últimos diez minutos del partido los dos equipos se vieron cerrados en un bloque defensivo cada vez que el otro atacaba. Un partido que en su totalidad fue sumamente parejo y hasta que culminó, no parecía ver un claro vencedor. A falta de un minuto, un triple de Hans Feder Ponce fue clave para sentenciar el partido, cuyo final fue 65-62.