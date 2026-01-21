Uno Entre Rios | Ovación | Liga Argentina

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Tomás de Rocamora derrotó como local a La Unión de Colón 83 a 77 en el duelo provincial disputado por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

21 de enero 2026 · 09:32hs
Tomás Losada aportó tres puntos al triunfo de Tomás de Rocamora. 

Prensa Tomás de Rocamora.

 

En un partido de cierre caliente, Tomás de Rocamora derrotó a La Unión de Colón 83-77 en el duelo provincial disputado en el estadio Julio César Paccagnella en el marco de la la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El Rojo sacó 20 puntos en el último cuarto, supo aguantar la remontada del rival y se quedó con el clásico.

Valentín Occhi fue el jugador más efectivo del local con 16 puntos y 7 rebotes. En el dueño de casa también sumó 16 Franco Maeso mientras que Juan Ignacio Fernández aportó 12 y Pascual Santini 11. En la visita, Matías Caire fue goleador con 21 unidades y Lucio Longoni el mejor con un doble doble de 10 puntos y 14 tableros.

Rocamora se ubica último en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Rocamora dominó desde inicio a fin

Un Rocamora de muchos matices consiguió el objetivo de ganarle a un rival durísimo, que venía en el podio de los mejores de la Conferencia y al que puso incómodo toda la noche con un gran trabajo colectivo. La Unión solo pudo estar adelante en el 0-3 inicial con puntos de Rodrigo Acuña pero después corrió siempre desde atrás, por momentos enredado y confundido. Rocamora, en cambio, fue de a poco; con un Fernández activo se puso 15-7 y cerró el primer chico 22-16.

En la continuidad hubo un excelente ingreso de Valentino Occhi, Maeso pesó en la pintura y Martín Guastavino pidió minuto cuando el tablero quedó 34-25. En los primeros 10 minutos Caire fue valioso para la visita, pero luego paró de aportar y con algunas apariciones de Acuña el rival logró quedar cerca de cara al segundo tiempo (40-33).

Rocamora planteó un escenario que quizá La Unión no esperó y que fue una rotación con mucha presencia de Juveniles. Ya estaba más que bien Santini y se sumaron Mangioni (5 puntos) y Ferreyra Bonnin para seguir aumentado la renta. Rocamora sacó ventaja de 13 que se achicó gracias a un triple de Longoni sobre el cierre (61-51).

Con nuevas apariciones de Occhi y el aporte de Carnovale fue el local que inició mejor el último cuarto y un aturdido La Unión quedó abajo 75-55. Pero, lejos de verse resuelto el trámite, el elenco de Colón empezó a descontar con Caire, Longoni y Henriques. En el momento más flaco de el Rojo, con muchas idas fallidas a la línea, el partido quedó 80-77. El último minuto fue frenético, Caire sumó una técnica y luego salió por faltas. Aun así el juego no se resolvió hasta que Gendry Correa fue a la línea y sumó los dos libres que sus compañeros venían fallando.

Con esa pizca de angustia que también siempre está, Rocamora lo terminó ganando, festejando y compartiendo con su gente. Jugaron los pibes, cumplieron y los 11 jugadores que tuvieron minutos terminaron anotando.

Sube Rocamora, cede terreno La Unión

La victoria en el clásico le permitió a Tomás de Rocamora despegar del último escalón de las posiciones de la Conferencia Sur. Con un récord de 5 victorias y 12 derrotas escalaron tres posiciones al superar en la tabla a Pergamino Basket y Deportivo Norte de Armstrong.

Por su parte, La Unión, que sufrió su segunda derrota en serie, cedió terreno al finalizar la jornada en el cuarto puesto del sector, posicionado detrás de Provincial de Rosario, Gimnasia La Plata y Central Entrerriano de Gualeguaychú, con un registro de 10 triunfos y 5 caídas.

Liga Argentina Rocamora La Unión
