Leandro Paredes : "Es un sueño estar en esta despedida"

“Es un grande en todos los sentidos. Me trató como un hermano menor cuando me tocó subir, la verdad es que tengo solo palabras de agradecimiento”, aseguró el ex Boca Juniors.

Por su parte, José Pekerman, quien dirigió a Riquelme en el seleccionado juvenil argentino, se alegró por estar en La Bombonera.

“Yo le dije que no se emocione mucho. Le dije que de cualquier manera hubiese venido, si tenía que ir a la tribuna iba. Porque desde chico él, y yo más joven, desde que empezamos a trabajar juntos, vislumbré que iba a ser algo diferente”, indicó el ex DT del seleccionado argentino.

Pablo Aimar, actual integrante del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022, dejó de manifiesto su cariño hacia Riquelme: “Es un amigo de la adolescencia, esa época que todos recordamos mejor, que es tan importante para la vida”.

Fernando Gago, ex compañero en Boca, también dijo lo suyo para la TV Pública: “Lo noté bien, ahora vamos a disfrutar donde más nos gusta a todos: en la cancha. Es una persona con la que compartí muchos momentos, el ídolo máximo de este club”.

Por último, el ex defensor de Independiente Gabriel Milito señaló lo siguiente:

“Es una fiesta muy linda, para él, para el hincha de Boca y para nosotros que nos invitó y somos no parte de esta despedida tan merecida. Es muy lindo participar de la despedida de dos jugadores tan importantes, que hayan pensado en mí es un lujo, un verdadero privilegio y compartir con los amigos que nos dio el fútbol”. cerró.