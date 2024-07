Leandro Paredes: "Cuando tenía cinco años me vino a buscar River"

La palabra de Leandro Paredes

El jugador debutó en el Xeneize a los 16 años en el Torneo Apertura 2010 y fue Claudio Borghi quien lo subió a entrenar con el primer equipo, pero sus caminos no siempre estuvieron alineados con el club de La Boca: “Cuando yo tenía 5 años me vino a buscar River. Mis viejos ya habían arreglado todo. Me encerré en la pieza y me puse a llorar. Mi hermana me vio y dijo ‘mi hermano no va a jugar en River’, se dio cuenta que no quería saber nada. A los 6 meses apareció Boca”.