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Las Yaguaretés volverán a contar con las entrerrianas Antonella Reding y Paula Pedrozo

La villaguayense y la concordiense integrarán el plantel de Las Yaguaretés que disputarán el Sudamericano de Seven, entre el 10 y 11 de octubre en Carlos Paz.

6 de octubre 2026 · 15:51hs
Antonella Reding es una fija en Las Yaguaretés.

Antonella Reding es una fija en Las Yaguaretés.

Se conoció la lista de jugadoras convocadas para integrar la selección argentina de rugby femenino que participará del Sudamericano de Seven, que se disputará entre el 10 y 11 de octubre en Villa Carlos Paz, Córdoba. En el plantel de Las Yaguaretés estarán la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo.

Ambas jugadoras entrerrianas son una fija de las convocatorias del combinado Albiceleste en los últimos tiempos. Vienen de integrar el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El plantel de Las Yaguaretés

Las Yaguaretés Antonella Reding Paula Pedrozo sudamericano
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