Las Yaguaretés volverán a contar con las entrerrianas Antonella Reding y Paula Pedrozo

La villaguayense y la concordiense integrarán el plantel de Las Yaguaretés que disputarán el Sudamericano de Seven, entre el 10 y 11 de octubre en Carlos Paz.

Se conoció la lista de jugadoras convocadas para integrar la selección argentina de rugby femenino que participará del Sudamericano de Seven, que se disputará entre el 10 y 11 de octubre en Villa Carlos Paz, Córdoba. En el plantel de Las Yaguaretés estarán la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo.