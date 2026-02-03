Uno Entre Rios | Ovación | Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso encendió la alarma en la Selección Argentina

Una lesión muscular marginará a Giovani Lo Celso de la Finalissima que disputará el 27 de marzo la Selección Argentina ante España.

3 de febrero 2026 · 14:04hs
Se lesionó Lo Celso

Se lesionó Lo Celso, a un mes de los partidos de la Selección Argentina.

Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular y encendió las alarmas en la Selección argentina. El mediocampista Fue desafectado por Real Betis, que confirmó que padece una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho, por lo que en España estiman una recuperación cercana a los dos meses.

Según informó el club andaluz, la lesión se produjo a raíz de una acción fortuita en el partido ante PAOK, disputado el pasado 22 de enero, encuentro en el que Lo Celso apenas pudo permanecer cinco minutos en cancha antes de salir reemplazado. Desde Betis aclararon que no hay una fecha precisa para su regreso y que la evolución marcará los tiempos, aunque el panorama no resulta alentador.

Maher Carrizo posa con la camiseta de su nuevo club.

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Las Leonas viajaron a Australia por la FIH Pro League.

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

Preocupación en la Selección Argentina

Este escenario pone seriamente en duda su presencia en la Finalissima que la Albiceleste disputará ante España el próximo 27 de marzo en Qatar. El partido se jugará apenas meses antes del inicio de la Copa del Mundo 2026 y representa una prueba clave para el ciclo de Lionel Scaloni.

La posible ausencia de Lo Celso no es un dato menor. El ex Rosario Central fue una pieza importante a lo largo del proceso de Scaloni, aunque su carrera con la Selección estuvo marcada por las lesiones.

De hecho, se perdió el Mundial de Qatar 2022 por un problema muscular, pero tuvo su revancha en la Copa América 2024, donde fue campeón, y volvió a ser citado con regularidad durante 2025, aunque sin continuidad plena.

Con Lo Celso en duda, Scaloni deberá comenzar a evaluar alternativas en el mediocampo, a la espera de que el volante del Betis pueda acortar los plazos y volver a estar disponible para uno de los compromisos más esperados del calendario internacional.

