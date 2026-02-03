Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

El árbitro, junto con sus colegas, regresaban a La Pampa luego de dirigir un encuentro en Río Gallegos cuando el vehículo volcó.

El retorno de una delegación hacia La Pampa terminó en tragedia cuando el vehículo en el que se dirigían volcó y dejó un muerto, el árbitro Emanuel Leguizamón, y tres heridos en un accidente que tuvo lugar cerca de Caleta Olivia.

El siniestro vial ocurrió luego de la final del Torneo Regional Amateur que disputaron Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti durante la jornada de domingo.

En el auto se desplazaban Cristian Rubiano (árbitro principal), Diego Pereyra, Yasu Muñoz (asistentes) y Leguizamón (cuarto árbitro) cuando sufrió un fatal impacto al norte de la provincia de Santa Cruz.

La investigación determinó que era Rubiano quien conducía la camioneta y sufrió una fractura en una pierna y otros traumatismos, mientras que los asistentes Pereyra y Muñoz presentaron heridas en la cabeza y golpes. En tanto, Leguizamón fue reconocido como el fallecido.

Todos los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde continuaban bajo observación médica a la espera de un parte oficial.