Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

El Granate venció 3-1 al Decano y sumó confianza de cara a la final de la Sudamericana. Canale, Salvio y Moreno convirtieron para los dirigidos por Pellegrino.

14 de noviembre 2025 · 22:07hs
Lanús cerró una noche contundente en La Fortaleza y superó por 3 a 1 a Atlético Tucumán, en un partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura. El Granate golpeó en los momentos clave y resolvió el duelo con jerarquía, gracias a los tantos de José María Canale, Eduardo Salvio y Marcelino Moreno. Ramiro Ruiz Rodríguez había marcado el empate parcial para el Decano.

El encuentro comenzó intenso desde el inicio. A los 18 minutos, Lanús abrió el marcador con un cabezazo de José Canale, que aprovechó una pelota detenida para poner el 1-0. Atlético Tucumán reaccionó rápido y, a los 31’, Ramiro Ruiz Rodríguez capitalizó una buena jugada colectiva para el 1-1 que llevó suspenso al descanso.

El complemento tuvo un ritmo cambiante y muchas intervenciones del banco. Apenas comenzado el segundo tiempo, Mauricio Pellegrino movió piezas: Dylan Aquino ingresó por Agustín Medina. Del lado visitante, Hugo Colace recurrió a los cambios antes del cuarto de hora.

El quiebre del partido llegó en una ráfaga. A los 17’, Eduardo Salvio apareció por el segundo palo y estampó el 2-1 para el Granate. Minutos después, el propio Salvio anotó nuevamente, pero el tanto fue anulado por mano. Sin embargo, la insistencia tuvo recompensa: a los 26’, “Toto” volvió a definir dentro del área para establecer el 2-1, esta vez de manera válida.

Lanús siguió acelerando y encontró el golpe final. A los 30’, Marcelino Moreno coronó una gran transición ofensiva y selló el 3-1 que desató la fiesta local. El tramo final del encuentro tuvo más cambios que situaciones de riesgo, con el equipo de Pellegrino administrando la ventaja y Atlético Tucumán intentando sin demasiada claridad.

El cierre mostró a Lanús firme, sólido en cada línea y sabiendo cuándo poner pausa y cuándo acelerar. En los minutos finales, el Granate casi amplía desde un tiro de esquina ejecutado por Aquino, mientras que el Decano también tuvo un córner sobre el final, sin consecuencias.

Así, Lanús se quedó con una victoria importante, apoyado en eficacia, presión alta y un mediocampo que ganó la mayoría de los duelos. Atlético Tucumán, por su parte, mostró pasajes interesantes pero no logró sostener la intensidad ante un rival más profundo y preciso.

El 3-1 final reflejó lo sucedido en la noche del Sur bonaerense, donde Lanús jugó mejor, fue contundente y se abrazó a un triunfo justo.

