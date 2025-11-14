Conocé todo sobre el sorteo de la Copa del Mundo, el cual tendrá lugar el 5 de diciembre en Estados Unidos. ¿Que pasará con la Selección Argentina?

El Mundial 2026 , que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. El sorteo de la Copa del Mundo se hará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC, Estados Unidos, a partir de las 14.

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos basándose en la posición que tengan en el ranking FIFA. Las mismas serán sorteadas de manera que cada pelotón tenga un país en cada bombo.

Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno, y las 48 selecciones clasificadas al Mundial serán divididas en cuatro bombos distintos según su posición en el ranking mundial del organismo rector.

La FIFA suele establecer reglas para impedir que equipos de una misma confederación se enfrenten en el mismo grupo, salvo en el caso de confederaciones con muchos participantes, como la UEFA.

Copa del mundo 1 Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato.

Estados Unidos, México y Canadá serán asignados a grupos distintos con el fin de asegurar que cada uno dispute partidos en su propio país durante la fase de grupos. Además, los equipos mejor posicionados en el ranking serán designados como cabezas de serie, lo que les permite evitar enfrentamientos entre sí en la primera fase.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026