Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato.

Conocé todo sobre el sorteo de la Copa del Mundo, el cual tendrá lugar el 5 de diciembre en Estados Unidos. ¿Que pasará con la Selección Argentina?

14 de noviembre 2025 · 21:44hs
Sorteo Mundial 2026: fecha

El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. El sorteo de la Copa del Mundo se hará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC, Estados Unidos, a partir de las 14.

Formato del Sorteo del Mundial 2026

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos basándose en la posición que tengan en el ranking FIFA. Las mismas serán sorteadas de manera que cada pelotón tenga un país en cada bombo.

Croacia se clasificó al Mundial 

Croacia se clasificó al Mundial y Alemania se juega todo en la última fecha

Francia, otro de los grandes candidatos a alzar el trofeo.

Francia goleó y se clasificó al Mundial 2026

Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno, y las 48 selecciones clasificadas al Mundial serán divididas en cuatro bombos distintos según su posición en el ranking mundial del organismo rector.

LEER MÁS: La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

La FIFA suele establecer reglas para impedir que equipos de una misma confederación se enfrenten en el mismo grupo, salvo en el caso de confederaciones con muchos participantes, como la UEFA.

Estados Unidos, México y Canadá serán asignados a grupos distintos con el fin de asegurar que cada uno dispute partidos en su propio país durante la fase de grupos. Además, los equipos mejor posicionados en el ranking serán designados como cabezas de serie, lo que les permite evitar enfrentamientos entre sí en la primera fase.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

  • Canadá - Anfitrión
  • México - Anfitrión
  • Estados Unidos - Anfitrión
  • Argentina
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Brasil
  • Ecuador
  • Australia
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
Mundial 2026 Selección Argentina Canadá Copa del Mundo
