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Lanús igualó de local con Central Córdoba

En el estadio Néstor Díaz Pérez por la fecha 16, Lanús empató sin goles con el Ferroviario. En el Granate erró un penal Izquierdoz en el final.

24 de abril 2026 · 21:17hs
Lanús empató de local.

Prensa Lanús.

Lanús empató de local.

Lanús igualó 0-0 ante Central Córdoba en el estadio Néstor Díaz Pérez por la fecha 16 del Torneo Apertura y se mantiene en los puestos de playoff con vistas a la última jornada.

Lo que dejó Lanús ante Central Córdoba

El Granate tuvo las principales ocasiones de peligro a lo largo de los 90 minutos. En la primera etapa, el equipo de Mauricio Pellegrino pudo romper la paridad con un disparo de Eduardo Salvio, que fue tapado por Alan Aguerre a los siete minutos. A los 12′, Marcelino Moreno se combinó con un compañero y, tras una doble pared, realizó un tiro desviado en la puerta del área. También se animó Carlos Izquierdoz con un cabezazo que se perdió al lado de un palo.El dominio del anfitrión se profundizó al inicio del complemento con otra lujosa jugada de Salvio, quien se desmarcó de tres rivales y ejecutó un zurdazo cruzado que salió a centímetros del caño izquierdo del arquero.

Yoshan Valois fue el encargado de abrir el marcador a los 67 minutos para Lanús.

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Esta falta de contundencia casi la paga muy caro en su propio arco porque Ezequiel Naya no alcanzó a empujar la pelota a la red ante una valla vencida a los 76 minutos. Sin embargo, los problemas defensivos del conjunto de Lucas Pusineri salieron a flote nuevamente en el cierre del encuentro porque Alejandro Maciel bajó a Ramiro Carrera en el área y el árbitro Pablo Dóvalo cobró penal.

Izquierdoz asumió la responsabilidad, pero Aguerre se lució para rechazar su remate a los 87 minutos. Este empate dejó al Ferroviario afuera de la pelea por el ingreso a los playoffs, mientras que el campeón de la Recopa Sudamericana podría quedar clasificado en esta jornada con una combinación de resultados.

En la última fecha del Apertura, Central Córdoba recibirá a Boca Juniors y Lanús será local ante el Deportivo Riestra.

Lanús Central Córdoba Torneo Apertura
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