Lanús cayó ante Mirassol en Brasil en su debut en la Libertadores

El León de Alta Araraquarense, que hizo su debut absoluto en el torneo interional, se impuso 1-0 ante Lanús en Brasil.

Lanús cayó 1-0 ante Mirassol en Brasil en su debut en la Copa Libertadores en el Estadio José María de Campos Maia. El conjunto argentino no pudo sumar en la primera fecha del Grupo G y terminó siendo sorprendido por el equipo paulista, que disputa por primera vez el máximo torneo continental.