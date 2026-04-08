Lanús cayó 1-0 ante Mirassol en Brasil en su debut en la Copa Libertadores en el Estadio José María de Campos Maia. El conjunto argentino no pudo sumar en la primera fecha del Grupo G y terminó siendo sorprendido por el equipo paulista, que disputa por primera vez el máximo torneo continental.
Lanús cayó ante Mirassol en Brasil en su debut en la Libertadores
El León de Alta Araraquarense, que hizo su debut absoluto en el torneo interional, se impuso 1-0 ante Lanús en Brasil.
8 de abril 2026 · 21:00hs
El único gol del encuentro lo marcó João Victor, quien convirtió el primer tanto en la historia de Mirassol en la Libertadores. En la próxima jornada, el vigente campeón de la Sudamericana recibirá a Always Ready el jueves 16.