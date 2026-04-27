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La Selección de Brasil no contará con Eder Militao para el Mundial 2026

La Selección de Brasil sufrirá la ausencia del defensor Eder Militao, quien será operado esta semana. Estará cinco meses fuera de los campos de juego.

27 de abril 2026 · 12:21hs
La Selección de Brasil no contará con Eder Militao para el Mundial 2026

La Selección de Fútbol de Brasil sufrirá una baja importante en el Mundial 2026 que se disputará, del 11 de junio al 19 de julio, en México, Estados Unidos y Canadá. Se trata del defensor Eder Militao, quien deberá ser intervenido quirúrgicamente de una lesión en el biceps de su pierna derecha.

Eder Militao, baja sensible para Brasil en el Mundial 2026

El futbolista de Real Madrid encendió las alarmas cuando el pasado martes se resintió de una lesión durante el encuentro entre el Merengue y Alavés, por la Liga Española. Si bien la lesión no parece tan grave, requiere cirugía ya que afectó una cicatriz de un problema previo, por lo que está descartado para la cita ecuménica.

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Militao será operado esta semana en Finlandia por el especialista Lasse Lempainen, quien es un destacado experto que también trató al francés del AC Milan Pierre Kalulu, en 2023, y al uruguayo Ronald Araújo en 2024.. La recuperación le demandará cinco meses

Eder Militao, una pieza clave para la Canarinha

Cuando estuvo disponible, Militao fue una pieza titular en la Canarinha, aunque una lesión ligamentaria y otros problemas físicos lo marginaron de los últimos partidos de Eliminatorias y también de los últimos amistosos, ya que jugó frente a Túnez en noviembre pasado y salió lesionado a los 60 minutos, por lo que se ausentó de los cruces con Francia y Croacia.

Al ex Porto y San Pablo los problemas físicos lo persiguen desde hace tiempo y no le dejan tener continuidad, aunque sus condiciones futbolísticas hacen que, pese a eso, siga siendo importante en Real Madrid y la Canarinha.

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En las últimas tres temporadas, solo pudo jugar 13 partidos en 2023/24, 18 en la de 2024/25 y 21 partidos en la de 2025/26 entre todas las competencias, cifras muy bajas que evidencian su fragilidad física.

Militao, quien disputó el Mundial 2022 con Brasil, se perfilaba como una pieza fija en la lista de Carletto para ir a la Copa del Mundo, pero el defensor que acumula 38 partidos y 2 goles con su seleccionado deberá ver el torneo desde su casa.

Al mismo tiempo, en Brasil también prenden velas por Estevao, quien sufrió una lesión grado 4 en el tendón de la corva, y saben además que no podrán contar con Rodrygo, quien se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha a comienzos de marzo.

Brasil Mundial 2026 Eder Militao
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