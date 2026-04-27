Parque Industrial Mixto de Colón: interesados en adquirir lotes

El Parque Industrial Mixto de Colón despertó gran interés y ya hay interesados en adquirir lotes

El Parque Industrial Mixto de Colón despertó gran interés y ya hay interesados en adquirir lotes

El Parque Industrial Mixto de Colón despertó gran interés y ya hay interesados en adquirir lotes

La Municipalidad de Colón desarrolló, durante las jornadas de la 5ª Feria Binacional de la Industria y la Producción, distintas reuniones vinculadas al Parque Industrial Mixto de Colón, uno de los ejes estratégicos del modelo de desarrollo productivo que impulsa la gestión municipal, donde ya hubo empresarios interesados en adquirir lotes para instalarse.

El Parque Industrial Mixto de Colón fue presentado como una oportunidad estratégica para invertir, producir y crecer en la región, consolidando una nueva etapa de articulación entre el sector público y privado. La propuesta busca fortalecer la matriz productiva local, generar empleo genuino y posicionar a Colón como un punto clave para la industria, la logística y la conectividad regional.

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En el marco de la 5ª Feria Binacional de la Industria y la Producción, se llevaron adelante reuniones con empresas interesadas en radicarse en el futuro Parque Industrial Mixto de Colón. La propuesta superó las expectativas y ya se proyectan nuevos encuentros para avanzar con la demanda generada.

Parque Industrial de Colón

Un proyecto público-privado con mirada de largo plazo

El intendente José Luis Walser destacó que el Parque Industrial Mixto es el resultado de un proceso construido con planificación, decisión y trabajo conjunto. “El desarrollo de una comunidad no pasa de un día para otro; hay que construirlo con compromiso y con decisión”, expresó.

Walser remarcó además el rol de la familia Bonnin en este proceso: “Me alegra compartir con Abel, María y Guillermo Bonnin, el alma mater de este proyecto, una familia de trabajadores. Este Parque Industrial tiene una historia, tiene trabajo, compromiso y decisión”.

En esa línea, el Presidente Municipal sostuvo que Colón debe consolidarse no solo como una ciudad turística, sino también como un lugar de desarrollo productivo, tecnológico e industrial. “Si convertimos a Colón en un destino turístico, pero además en un espacio de desarrollo productivo, nuestras familias van a tener un mejor pasar, va a haber trabajo genuino y oportunidades”, afirmó.

Gran interés por los lotes del Parque Industrial

Uno de los aspectos más destacados de las jornadas fue la importante demanda generada en torno a los lotes del Parque Industrial. Federico Pérez, representante de Bonnin Hnos., señaló que las reuniones “superaron las expectativas” y que la cantidad de interesados obligó a continuar con nuevos encuentros en los próximos días.

“Nos sorprendió la cantidad de gente interesada en conseguir lotes para ingresar al Parque Industrial. Primero se eligió priorizar a las empresas locales, para que tengan la posibilidad de acceder y elegir la mejor ubicación”, expresó.

Por su parte, Waldemar Rupp, de Desarrollos Inmobiliarios RUS, también valoró el resultado de las reuniones: “Las expectativas fueron superadas ampliamente. Hubo muchos empresarios interesados y ya quedaron reuniones agendadas para seguir avanzando durante la semana”.

Parque Industrial Mixto de Colón

Infraestructura, conectividad y proyección regional

El Parque Industrial Mixto estará ubicado estratégicamente sobre la Autovía Ruta Nacional 14 “Gervasio Artigas”, con conexión directa a la Ruta Nacional 135 y al paso fronterizo con la República Oriental del Uruguay a través del Puente Internacional Artigas.

El desarrollo contempla un predio de casi 90 hectáreas, con un master plan de 80 lotes de entre 3.000 y 13.000 metros cuadrados. La primera etapa incluirá 52 lotes vendibles y obras de infraestructura desde el inicio, como pórtico de ingreso, boulevard principal, cabina de control, balanza, edificio administrativo, calles de hormigón aptas para tránsito pesado, energía de media tensión, iluminación LED, red de agua presurizada, sistema contra incendios, gas natural, fibra óptica y vigilancia por circuito cerrado.

También se proyectan espacios comunes, salas de reuniones, salón de usos múltiples, áreas forestadas y una reserva para futuras ampliaciones. El sistema de tratamiento de efluentes con vuelco cero permitirá reutilizar líquidos para riego forestal, incorporando una mirada ambiental al desarrollo del predio.

Las empresas que se radiquen en el Parque Industrial podrán acceder a beneficios tributarios vinculados al régimen de incentivos promovido por la Municipalidad de Colón y a las herramientas previstas por la Ley de Promoción Industrial de Entre Ríos.

Desde la gestión municipal se remarcó que este proyecto forma parte de una estrategia integral para diversificar la matriz económica, fortalecer la producción, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

“El Parque Industrial no solo va a derramar para Colón, sino también para toda la región”, sostuvo Walser, al agradecer el compromiso de los privados que apuestan al crecimiento de la ciudad.

El Parque Industrial Mixto se consolida como uno de los proyectos más importantes para el futuro de Colón. Su presentación en la Feria Binacional de la Industria y la Producción permitió mostrar el potencial de una iniciativa que ya despierta interés concreto entre empresarios locales y regionales.

Con este avance, la Municipalidad de Colón reafirma su decisión de acompañar inversiones, fortalecer la articulación público-privada y construir una ciudad con más producción, más empleo y más oportunidades.