La Selección Argentina se quedó afuera del Mundial

Argentina superó a Canadá y está a un paso del Mundial Arsenal dio la nota al vencer a River en el MonumentalStayNextMessi, Emiliano Martínez y Scaloni, en la ternas de los premios The BestTottenham se quedó con el clásico de la Premier ante ChelseaHace tiempo que a Munúa los números no le cierranBuscan fortalecer el monitoreo y la investigación de los ríos de la provinciaLas clases no empiezan y el Gobierno pidió "seguir discutiendo con los chicos en las es...Read more...

Como es una costumbre, Campazzo frotó la lámpara y con puntos más asistencias pasó al frente. Una bomba de Brussino puso el lumínico 16-12 a los 7' que desembocó en un tiempo muerto de Che García.

A la salida, una penetración de Tortu Deck alargó la distancia, pero siempre Dominicana con su juego interior complicaba y seguía a la expectativa. Prigioni empezó a rotar (Bolmaro y Delfino a la cancha), con Deck intratable y un 24-19 para los anfitriones.

El segundo cuarto prorrogó, al menos en los 2' iniciales, el cierre del segmento inicial. Con Laprovíttola en la conducción y la experiencia del Cabezón Delfino, intentando aguantar a los interiores con Gallizzi, el 27-19 se reflejó en el tanteador.

Claro que eso le duró poco, pues con Feliz y Suero, los de García acortaron 27-24. El DT nacional volvió a poner en campo a Campazzo, Deck y Delía. La tensión crecía, sin mirar resultados ajenos.

En los uno contra uno, tanto el santiagueño como Lapro siempre ganaron y de poco fueron alargando la diferencia (32-24 a los 5'). La mano caliente de Andres Feliz, y el peso interior de Angel Delgado le dieron de comer al elenco de Che, nuevamente emparejando las acciones (32-29 a los 6').

En esos momentos de cada uno, Campazzo dibujó una de las suyas y en el siguiente ataque, Delía puso el 36-29 que decantó en tiempo muerto de García. El cierre, como siempre, todos rendidos a los pies de FC7. El cordobés, amo y señor de todo, fue imparable y se fueron al descanso largo con triunfo albiceleste por 42 a 35.

Con un robo más volcada de Deck, el Poli fue un infierno de movida en el tercero (47-37). Argentina raspó, se tiró de cabeza a cada pelota, incomodó a los centroamericanos. Brussino con una bomba (50-38 a los 4') nuevamente obligó al Che a frenar las acciones.

Si había algo de esperanza para la visita, Campazzo se encargó de disiparla. El base es feliz con la celeste y blanca, y en cada corrida sus movimientos son indescifrables. La renta obtenida (55-40 a los 6') le permitía a Argentina manejar los ritmos.

En los minutos finales, la visita fue a zona y se nubló como le sucedió ante Canadá. En la última posesión Garino con un doble más falta lo sentenció por 64 a 54.

El último cuarto se vivió con mucha intensidad. Al minuto, García pidió uno de sus tiempos, pero Argentina desde aquel 61-46 ya no tuvo esa misma regularidad en el aro ajeno. Con el tanteador 67-59 aún quedaba un largo tramo por recorrer.

Entonces los centroamericanos se agrandaron, tuvieron mucha decisión para ir al aro con Mendoza y Montero. El final iba camino a ser muy picante. Con roces, protestas y un boleto al Mundial en juego. Y el resto de los resultados adversos para los de Prigioni. Aún 3'26'' y apenas un 69-66 a favor.

Dominicana lo empató en 71 con 2'. Era triunfo y pasaporte, derrota y frustración. Y fue lo último porque los de García interpretaron todo, para festejar en La Feliz su llegada al Mundial. Argentina se queda afuera después de 9 ediciones.