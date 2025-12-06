Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Mundial 2026: la Selección Argentina conoce la fecha y hora de los partidos en fase de grupos

La Selección Argentina jugará contra Austria, Argelia y Jordania. Los partidos serán en Kansas City y Dallas, con horarios entre la tarde y noche.

6 de diciembre 2025 · 16:10hs
Lionel Scaloni quiere llevar a la Selección Argentina a su cuarta conquista a nivel mundial.

Lionel Scaloni quiere llevar a la Selección Argentina a su cuarta conquista a nivel mundial.

Tras el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina conoció las fechas, horas y sedes de sus tres partidos correspondientes al Grupo J. Los encuentros se disputarán en la región central de Estados Unidos, con horarios relativamente accesibles para el público argentino.

La vigente campeona del mundo enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Los horarios locales implican que los argentinos verán los partidos entre la tarde y la medianoche. El debut de la Albiceleste contra Argelia se jugará en horario nocturno en el país, mientras que el partido clave contra Austria se disputará en la franja vespertina. La Selección cerrará su participación en la fase de grupos el sábado por la madrugada.

Argentina conoce sus rivales en la Copa del Mundo.

Todo listo para la Copa del Mundo 2026: la Selección Argentina integrará el Grupo J

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Los partidos de la Selección Argentina

partidos seleccion

Fecha 1 (vs. Argelia): martes 16 de junio, a las 23 de Argentina.

Fecha 2 (vs. Austria): Lunes 22 de junio, a las 15 de Argentina.

Fecha 3 (vs. Jordania): Sábado 27 de junio, a las 00 de Argentina.

