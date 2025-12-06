Mundial 2026: la Selección Argentina conoce la fecha y hora de los partidos en fase de grupos

La Selección Argentina jugará contra Austria, Argelia y Jordania. Los partidos serán en Kansas City y Dallas, con horarios entre la tarde y noche.

Tras el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina conoció las fechas, horas y sedes de sus tres partidos correspondientes al Grupo J. Los encuentros se disputarán en la región central de Estados Unidos, con horarios relativamente accesibles para el público argentino.

La vigente campeona del mundo enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Los horarios locales implican que los argentinos verán los partidos entre la tarde y la medianoche. El debut de la Albiceleste contra Argelia se jugará en horario nocturno en el país, mientras que el partido clave contra Austria se disputará en la franja vespertina. La Selección cerrará su participación en la fase de grupos el sábado por la madrugada.