Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

La Albiceleste se mide con el seleccionado africano en La Bombonera, en lo que será el último partido del plantel antes del Mundial 2026.

31 de marzo 2026 · 11:20hs
Messi entró en el segundo tiempo

AFA

Messi entró en el segundo tiempo, en el triunfo de Argentina ante los de Africa. 

La Selección Argentina y Zambia se enfrentarán este martes, desde las 20:15, en La Bombonera por un amistoso internacional previo al Mundial 2026. La Albiceleste le ganó 2-1 a Mauritania el viernes pasado, y buscará despedirse del país antes de la Copa del Mundo con otra alegría. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan la Selección Argentina y Zambia al amistoso

El equipo argentino viene de superar con lo justo a Mauritania el último viernes. La Albiceleste comenzó ganando el encuentro gracias a los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz en el primer tiempo, pero en la segunda mitad el nivel del equipo decayó y los africanos tuvieron chances claras de descontar hasta que lo lograron, cuando Jordan Lefort marcó el 2-1 final en el cierre del partido.

La Selección Argentina entrenó este lunes en Ezeiza.

Último entrenamiento de la Selección Argentina en el país

scaloni adelanto que messi sera titular en el amistoso ante zambia

Scaloni adelantó que Messi será titular en el amistoso ante Zambia

Este amistoso tendrá el agregado de que será la última presentación de Argentina en el país antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, porque la próxima ventana de partidos será a principios de junio en Norteamérica, a pocos días del debut oficial de la Albiceleste en la Copa del Mundo del martes 16 a las 22:00 contra Argelia.

argentina partido
Messi entró en el segundo tiempo, en el triunfo de la Selección Argentina ante Mauritania.

Messi entró en el segundo tiempo, en el triunfo de la Selección Argentina ante Mauritania.

Por su parte, Zambia no jugó otro partido en esta Fecha FIFA y tendrá un 2026 sin grandes luces porque no clasificó al Mundial 2026. En las Eliminatorias Africanas quedó cuarto en el Grupo E con nueve puntos en ocho partidos jugados, muy lejos del líder Marruecos que finalizó con 24 unidades. Además, su última presentación oficial fue en la Copa Africana de Naciones, donde fue eliminado en fase de grupos compartiendo el Grupo A con los marroquíes, Mali y Comoras.

El probable once inicial de la Selección Argentina vs. Zambia, por un amistoso

Dibu Martínez; Nahuel molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de Zambia vs. Selección Argentina, por un amistoso

Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; y Patson Daka. DT: Moses Sichone.

Selección Argentina vs. Zambia, por un amistoso: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 20:15
  • TV: Telefé
  • Árbitro: a confirmar
  • Estadio: La Bombonera
Selección Argentina La Bombonera Copa del Mundo Albiceleste
Noticias relacionadas
Messi entró en el segundo tiempo, en el triunfo de Argentina ante los de Africa. 

Solo un aprobado: Argentina le ganó a Mauritania en La Bombonera

Joaquín Panichelli junto con su papá, Germán.

El emotivo mensaje de Joaquín Panichelli tras su lesión

La Selección Argentina se prepara para defender su título en la Copa del Mundo.

La Selección Argentina cayó al tercer puesto en el ranking FIFA

joaquin panichelli se rompio los ligamentos cruzados y se quedo sin mundial

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y se quedó sin Mundial

Ver comentarios

Lo último

Más de 15 vacas murieron a causa de la ola de calor

Más de 15 vacas murieron a causa de la ola de calor

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Ultimo Momento
Más de 15 vacas murieron a causa de la ola de calor

Más de 15 vacas murieron a causa de la ola de calor

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Policiales
Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Desesperada búsqueda en Nogoyá: desapareció un joven de 34 años en Lucas González

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Buscan en Nogoyá a un joven que no llegó a su trabajo

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Un camionero quedó atrapado tras un choque y fue hospitalizado en Concordia

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Chajarí: informe preliminar de la autopsia al cuerpo encontrado en un arroyo

Chajarí: informe preliminar de la autopsia al cuerpo encontrado en un arroyo

Ovación
La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

La Selección Argentina se despide del país ante Zambia

Último entrenamiento de la Selección Argentina en el país

Último entrenamiento de la Selección Argentina en el país

Unión sigue adelante en la Copa Argentina tras vencer a Agropecuario

Unión sigue adelante en la Copa Argentina tras vencer a Agropecuario

Con varios entrerrianos, Capibaras XV perdió con Dogos en Córdoba

Con varios entrerrianos, Capibaras XV perdió con Dogos en Córdoba

Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La provincia
Más de 15 vacas murieron a causa de la ola de calor

Más de 15 vacas murieron a causa de la ola de calor

Concordia: comerciante ofuscada cargó contra inspectores municipales

Concordia: comerciante ofuscada cargó contra inspectores municipales

Paraná sin colillas: una iniciativa que busca cambiar hábitos y reducir la contaminación

"Paraná sin colillas": una iniciativa que busca cambiar hábitos y reducir la contaminación

Gualeguaychú se prepara para un récord mundial: harán un alfajor gigante que busca hacer historia

Gualeguaychú se prepara para un récord mundial: harán un alfajor gigante que busca hacer historia

Ferreterías en Paraná: dos mostradores, dos realidades bien distintas

Ferreterías en Paraná: dos mostradores, dos realidades bien distintas

Dejanos tu comentario