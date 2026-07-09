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Toni Kroos respaldó a Argentina y rechazó las acusaciones de un supuesto robo ante Egipto

El alemán Toni Kroos cuestionó las teorías conspirativas sobre el triunfo Albiceleste y aseguró que la remontada se debió a su juego.

9 de julio 2026 · 16:33hs
Toni Kroos destacó la calidad del equipo campeón del mundo.

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El exmediocampista alemán Toni Kroos salió al cruce de las acusaciones que aseguran que la Selección Argentina fue beneficiada por el arbitraje en el triunfo sobre Egipto por el Mundial 2026 y cuestionó las teorías conspirativas impulsadas por distintos sectores.

Kroos sostuvo que el encuentro se definió por el desarrollo del juego y no por una decisión arbitral puntual. "No entiendo por qué la gente siempre busca excusas después de un resultado como este. El fútbol se decide en 90 minutos, no por un solo momento. Egipto jugó una primera mitad excelente, pero, después de ponerse 2-0, perdió el control del partido y Argentina aprovechó. Eso es lo que hacen los equipos de élite", afirmó.

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Además, remarcó que la remontada Albiceleste fue producto de su mérito. "La gente sigue hablando del árbitro y del VAR, pero, si ves el partido de manera objetiva, la remontada de Argentina se construyó sobre su intensidad, calidad y mentalidad. Creyeron hasta el pitido final, mientras que Egipto no pudo mantener el mismo nivel que mostró al principio", expresó.

El alemán también señaló que no se puede explicar una derrota únicamente por una acción discutida. "No podés tirar por la borda una ventaja de dos goles contra uno de los mejores equipos del mundo y luego reducirlo todo a una sola decisión. El fútbol es mucho más complejo que eso", indicó.

Pidió que reconzcan a la Selección Argentina

Por último, Kroos pidió reconocer el mérito del conjunto argentino y dejar de lado las especulaciones. "Siempre habrá debates sobre el arbitraje, y eso es normal. Pero decir que el partido fue 'robado' o que el torneo se está regalando a Argentina es injusto para todos los jugadores en el campo. Los jugadores deciden los partidos con sus actuaciones, no con teorías conspirativas. Lo difícil, después de una derrota, es aceptar que el rival fue mejor en los momentos decisivos. Argentina merece crédito por la forma en que respondió bajo presión, y Egipto debería estar orgulloso de su actuación mientras también aprende de los errores que le costaron caro. Eso es el fútbol".

Toni Kroos Selección Argentina Mundial 2026 Egipto
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