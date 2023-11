La Selección Argentina conoce a sus convocados

No hay dudas de que a la Selección Argentina se le viene la mejor doble fecha de las Eliminatorias: el próximo jueves recibirá a Uruguay en La Bombonera y, cinco días después, visitará a Brasil en el Maracaná. En la antesala del primer clásico, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados con sorpresas y regresos importantes.

A primera vista, los hinchas Albicelestes notaron que hay dos jugadores que no habían sido parte de este proceso de la Scaloneta: Pablo Maffeo y Francisco Ortega. El primer nombre, para muchos desconocido, es un lateral derecho español, de madre argentina, que viene siendo observado hace ya tiempo por el DT y su staff en Mallorca. En las últimas horas, su citación pareció desvanecerse debido a un problema burocrático, pero finalmente llegaron los papeles para resolver el cambio de federación y el nacido en Cataluña se sumará el lunes al predio de AFA en Ezeiza.

Selección de fútbol de Argentina.jpeg La Selección Argentina tiene puntaje ideal en las Eliminatorias Sudamericanas.

Lo hará junto a Ortega, exmarcador de punta izquierda de Vélez que actualmente es titular en Olympiakos de Grecia. A sus 24 años, Pancho recibió su primer llamado para representar a la Mayor, aunque ya había defendido la camiseta nacional en la Sub-20 y Sub-23.

Scaloni apostó por ambos futbolistas teniendo en cuenta que el costado de la defensa es el sector que más diezmado por las lesiones: Juan Foyth quedó relegado debido a que arrastra dolencias musculares y no vienen sumando minutos en sus equipos. Marcos Acuña, por su parte, no está al 100% de sus condiciones pero igualmente viajará al país. Mientras tanto, en esta oportunidad Alejandro Garnacho, del Manchester United, no fue citado.

En tanto, Ángel Di María y Paulo Dybala, ausentes en la última doble jornada de este camino hacia el Mundial 2026, dejaron atrás sus complicaciones físicas y vuelven a ser parte de la convocatoria.

El resto de la lista se mantendrá como el mes pasado -salvo que no estarán los convocados a la Sub-23 como venía ocurriendo-: con Lionel Messi a la cabeza, Walter Benítez como tercer arquero, Lucas Martínez Quarta como opción para el fondo y Lucas Ocampos para el ataque.

