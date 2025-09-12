Uno Entre Rios | La Provincia | Fumigaciones

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Las fumigaciones con agrotóxicos se hizo en un campo a orillas del río Victoria, a unos 40 kilómetros al Oeste de Gualeguay

12 de septiembre 2025 · 16:01hs
 Fumigaciones: el campo fue pulverizado con agrotóxicos.

Activistas socio ambientales denunciaron la fumigación con medios aéreos en una zona de humedales de Delta. El campo pulverizado con agrotóxicos se encuentra a orillas del río Victoria, a unos 40 kilómetros al Oeste de Gualeguay, en el límite interdepartamental, según se pudo ubicar satelitalmente.

De acuerdo a lo que publicó ERA Verde, se trata de un lote de unas 3.600 hectáreas cuyo propietario sería de la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, que estuviera involucrado en la Justicia Federal por los incendios en los humedales como uno de “los dueños del fuego”.

Alerta por las fumigaciones

A través de un video grabado desde una embarcación, este 11 de septiembre se dio a conocer la fumigación de un campo en el Delta del Paraná mediante el uso de una avioneta. Las imágenes fueron dadas a conocer por un grupo de integrantes de distintas entidades socio ambientales, señalando que se trata de una actividad ilegal, ya que la práctica agropecuaria con pesticidas estaría ubicada en la zona de amortiguación de la Reserva de Usos Múltiples Islas y Humedales de Victoria, dentro del departamento Gualeguay.

Las primeras indagaciones indican que se trata de un lote 3.626 hectáreas en las coordinadas 33º 8’27 92” S, 59º 45’38 27” W, Plano 26.904, pertenecería a Gerardo Nothardt domiciliado en Pilar, provincia de Buenos Aires. Coincide que Nothardt es una de las 58 personas involucradas en la causa por los incendios en el Delta promovida por la Municipalidad de Rosario y que fuera sobreseído por falta de pruebas vinculantes en abril de este año en la causa federal iniciada el 4 de marzo de 2020 en el Juzgado de Paraná a cargo de Daniel Alonso.

