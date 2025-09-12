Uno Entre Rios | Ovación | Nicolás González

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

Nicolás González se convirtió en el sexto jugador argentino en el plantel Colchonero. "Me siento parte de esta familia", dijo el delantero.

12 de septiembre 2025 · 16:59hs
Nicolás González con el presidente de la entidad Rojiblanca

Nicolás González con el presidente de la entidad Rojiblanca, Enrique Cerezo.

El delantero de la Selección Argentina Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid de España y aseguró que “sentir la voz argentina es otra energía”, en referencia a la gran cantidad de futbolistas albicelestes en el plantel del conjunto Colchonero.

Este viernes tras su participación en las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el oriundo de Escobar fue presentado en el estadio Civitas Metropolitano junto al presidente de la institución madrileña, Enrique Cerezo.

Los boxeadores Alan Godoy y Sofía Palacios fueron campeones en los Jadar.

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Luego de las pruebas de esta semana el paranaense se decidió por la opción de Pianca.

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

La felicidad de Nicolás González

En su primera declaración como jugador Rojiblanco, el atacante proveniente de la Juventus mostró su alegría por la gran cantidad de argentinos en el plantel, incluido el cuerpo técnico: “Si bien estuve muy poco tiempo, me siento parte de esta familia. Me entreno con jugadores de gran nivel, todos muy simpáticos, muy buenas personas. Me hace feliz tener tantos argentinos en el plantel. Sentir la voz argentina es otra energía. Disfruto cada momento: llegar al club, estar con el mate y compartir con mis compañeros”.

“Estoy con muchas ganas de que llegue el partido de mañana (este sábado ante el Villarreal). Confío en mí y tengo que responder dentro del campo” agregó el futbolista de 27 años.

Justamente, uno de los argentinos que forman parte del Atlético Madrid es su director técnico Diego Pablo Simeone, al cual González catalogó como “uno de los mejores del mundo. Tuve una reunión y estuvimos charlando. Me aclaró las cosas que él quería de mí y estoy totalmente de acuerdo. Ahora me queda rendir en el campo”.

“El Atleti es un equipo muy grande. Tenía ganas de estar acá y estoy muy entusiasmado ya que puedo dar lo mejor de mí. Tengo 27 años y me quedan muchos objetivos por cumplir. Estoy con esta camiseta con la que me gustaría ganar muchas cosas” añadió.

Por último, el ex Argentinos Juniors se refirió al deseo colectivo del equipo de conquistar títulos: “Hay que aspirar a lo más alto posible. Es el Atleti. Tiene que pelear cosas. Veo a los chicos con muchas ganas y también están muy entusiasmados como yo. El fichaje se cerró a último momento. Hice mucha fuerza para estar acá y voy a dejar la vida por esta camiseta”.

Nicolás González Atlético Madrid Selección Argentina Cholo Simeone
Noticias relacionadas
Deportivo Riestra sueña con clasificarse a las copas.

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney.

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Leandro Brey o Agustín Marchesín, la duda que tiene Miguel Ángel Russo.

Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

argentina saco ventajas en la copa davis

Argentina sacó ventajas en la Copa Davis

Ver comentarios

Lo último

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Ultimo Momento
Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Dejanos tu comentario