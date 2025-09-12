Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Luego de las pruebas de esta semana el paranaense se decidió por la opción de Pianca.

El Turismo Carretera disputará este fin de semana la 11ª fecha del campeonato 2025, correspondiente al inicio de la Copa de Oro, en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. En la semana previa Mariano Werner determinó que será Guillermo Pianca el encargado de la motorización del Ford Mustang. La actividad de este sábado incluirá dos entrenamientos y la clasificación desde las 16.

El tricampeón llega a esta instancia definitiva del campeonato con una importante cantidad de abandonos, y de haber clasificado de manera ajustada entre los 12 del campeonato. Luego de una extensa relación con Rody Agut, que comenzó hace cinco años, en la previa al campeonato 2020, logrando el título de aquella temporada, de manera consecutiva el de 2021 y posteriormente el de 2023, además del subcampeonato en 2022 y el título obtenido dentro de las Pick Up en 2023, en las últimas fechas llegaron los cambios.

Las últimas dos de Mariano Werner

En San Juan, Werner estuvo con un impulsor de Ariel Martínez, hermano del Gurí, donde nuevamente apareció el famoso problema con una bujía. Y en Buenos Aires trabajó junto a Pianca, a quien durante todo el fin de semana se lo vio realizando labores en el motor del paranaense.

Agustín Martínez con auto nuevo

Agustín Martínez estrenará un flamante Ford Mustang este fin de semana en el Turismo Carretera. El piloto del Gurí Martínez Competición pondrá en pista el auto 0 km en la 11ª fecha del campeonato en San Luis. La nueva unidad, terminada sobre la hora por el equipo, tuvo un breve chequeo mecánico el jueves en La Plata antes de viajar a la cita puntana.

El principal objetivo del equipo entrerriano fue llegar con el auto nuevo a San Luis para cumplir con el requisito reglamentario que impide estrenar unidades durante la etapa de definición. Esta norma aplica tanto para los 12 pilotos que clasificaron a la Copa de Oro como para aquellos que, como Martínez, aspiran a ingresar como uno de los “3 de último minuto”.

Martínez no logró la clasificación directa al “grupo de los 12” debido a su ausencia en dos carreras, producto del fuerte vuelco que sufrió con su camioneta de TC Pick Up. Su regreso a las pistas se dio recién en la fecha pasada en Buenos Aires.

A pesar de no estar clasificado, el Gurisito mantiene intactas sus chances de ingresar al minitorneo. Actualmente se ubica 19° en el campeonato, a solo 15,5 puntos de José Manuel Urcera (Chevrolet), quien hoy ocupa la última plaza de ingreso a la Copa.