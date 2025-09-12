Uno Entre Rios | Ovación | Juan Mistura

Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

El paranaense Juan Mistura le confirmó a UNO que no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos por motivos personales.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

12 de septiembre 2025 · 11:48hs
Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos.

Foto: Archivo/UNO

Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos.

El paranaense Juan Mistura confirmó que no continuará como director técnico del seleccionado masculino de la Unión Entrerriana de Rugby (UER). El entrenador, que asumió el cargo en 2018, comunicó su decisión por motivos personales.

"Este año no voy a seguir. Hace dos semanas, le informé a la Unión Entrerriana de Rugby que no iba a poder continuar por cuestiones personales", declaró Mistura en diálogo exclusivo con UNO.

liga provincial: comienza el septimo capitulo

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Lihuén Coronel Erazun, Paulo Robles Guerro y Maximiliano Szenborn Lezana representarán a Atoer en el Mundial ITF 

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

La salida del entrenador entrerriano se produce a pocos meses de una competencia clave en el calendario: el Seven de la República 2025, que se disputará el sábado 29 y domingo 30 de noviembre. La UER deberá designar un nuevo cuerpo técnico para afrontar ese compromiso.

Juan Mistura confirmó que no seguirá como DT del seleccionado masculino de Entre Ríos

Seven de la República.jpeg

Durante su gestión, el seleccionado entrerriano participó en seis ediciones del Seven de la República, mostrando una evolución sostenida en su rendimiento. En 2018 finalizó en el 8° puesto y en 2019 ocupó la 14ª posición. En 2020, el torneo no se disputó por la pandemia. En 2021 y 2022, el equipo logró el 5° puesto y se consagró campeón de la Copa de Plata en ambas ediciones. En 2023 alcanzó su mejor actuación, siendo subcampeón de la Copa de Oro tras caer en la final ante Buenos Aires por 26-5. En 2024, nuevamente ante Buenos Aires, fue subcampeón de la Copa de Plata tras una derrota por 24-5.

Los resultados reflejan una mejora constante, con presencia en instancias definitorias y una marcada consolidación del equipo como protagonista dentro del circuito nacional.

Finalmente, con el Seven de la República 2025 cada vez más cerca, la Unión Entrerriana de Rugby deberá definir un nuevo director técnico que continúe con la preparación del plantel. Esta elección será clave para garantizar la continuidad del trabajo realizado en los últimos años y mantener el nivel competitivo alcanzado por el equipo.

Juan Mistura Entre Ríos Seven de la República
Noticias relacionadas
Los jugadores de Peñarol y un gran gesto para un compañero.

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Belgrano igualó con San Martín de local.

Belgrano y San Martín (SJ) no se sacaron diferencias en Córdoba

El equipo de Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey aplastó 7 a 1 a su par de Mar del Plata.

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

Sólo resta confirmar el estadio para la final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Ver comentarios

Lo último

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Ultimo Momento
Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La provincia
Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

Dejanos tu comentario