Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos.

El paranaense Juan Mistura confirmó que no continuará como director técnico del seleccionado masculino de la Unión Entrerriana de Rugby (UER). El entrenador, que asumió el cargo en 2018, comunicó su decisión por motivos personales.

"Este año no voy a seguir. Hace dos semanas, le informé a la Unión Entrerriana de Rugby que no iba a poder continuar por cuestiones personales" , declaró Mistura en diálogo exclusivo con UNO .

La salida del entrenador entrerriano se produce a pocos meses de una competencia clave en el calendario: el Seven de la República 2025, que se disputará el sábado 29 y domingo 30 de noviembre. La UER deberá designar un nuevo cuerpo técnico para afrontar ese compromiso.

Seven de la República.jpeg Foto: Archivo/UNO

Durante su gestión, el seleccionado entrerriano participó en seis ediciones del Seven de la República, mostrando una evolución sostenida en su rendimiento. En 2018 finalizó en el 8° puesto y en 2019 ocupó la 14ª posición. En 2020, el torneo no se disputó por la pandemia. En 2021 y 2022, el equipo logró el 5° puesto y se consagró campeón de la Copa de Plata en ambas ediciones. En 2023 alcanzó su mejor actuación, siendo subcampeón de la Copa de Oro tras caer en la final ante Buenos Aires por 26-5. En 2024, nuevamente ante Buenos Aires, fue subcampeón de la Copa de Plata tras una derrota por 24-5.

Los resultados reflejan una mejora constante, con presencia en instancias definitorias y una marcada consolidación del equipo como protagonista dentro del circuito nacional.

Finalmente, con el Seven de la República 2025 cada vez más cerca, la Unión Entrerriana de Rugby deberá definir un nuevo director técnico que continúe con la preparación del plantel. Esta elección será clave para garantizar la continuidad del trabajo realizado en los últimos años y mantener el nivel competitivo alcanzado por el equipo.