En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

La acción fue promovida por la Municipalidad. Participaron estudiantes de instituciones educativas y vecinos de Paraná

Se realizó este jueves una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña, impulsada por la Municipalidad de Paraná, que además llevó adelante una acción de sensibilización con el objetivo de embellecer el entorno y fomentar la conciencia ambiental entre los jóvenes y la comunidad. Participaron estudiantes de instituciones educativas y vecinos. También se promovió la importancia de cuidar los recursos naturales.

De la actividad formaron parte estudiantes de la Escuela María Auxiliadora, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), así como cadetes de la Policía y Prefectura, y vecinos del barrio.

Valoración de la actividad

El subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, comentó que la jornada “trató de dar a conocer la importancia de la limpieza, enfatizando que la contaminación generada por los residuos sólidos en la ciudad termina afectando al río, es fundamental la preservación ambiental”.

La docente Verónica Rossi, por su parte, destacó la relevancia de la actividad: “Nos parece que es muy bueno y educativo. Poder intervenir en el cuidado de nuestro entorno es sumamente importante”.

Por último, Melani Gómez, también docente, comentó sobre que la recepción de la jornada “fue superbuena, es algo que los chicos viven todos los días, porque aunque están al lado del arroyo, pasan por aquí y ven la realidad”.