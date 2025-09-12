En el estadio Guillermo Laza y por la fecha 8 del Torneo Clausura, Deportivo Riestra le ganó 2 a 0 a Central Córdoba. Con goles de Antony Alonso y Jonatan Goitía. Con esta victoria, el Malevo se ubica momentáneamente como líder de la Zona B con 16 puntos, mientras que el Ferroviario se mantiene segundo con 13 unidades.
Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B
Deportivo Riestra venció como local a Central Córdoba por 2 a 0 y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones.
12 de septiembre 2025 · 16:45hs
El dueño de casa no pasó contratiempos y estiró su buena racha de local, al alcanzar los 24 partidos sin conocer la derrota en el Bajo Flores, con 13 triunfos y 11 empates.
Ampliaremos...