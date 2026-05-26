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La Sinfónica de Entre Ríos interpretará dos clásicos del repertorio ruso en La Vieja Usina

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado 30 de mayo en La Vieja Usina junto al flautista mexicano Abraham Sáenz. La entrada será gratuita

26 de mayo 2026 · 12:33hs
La Sinfónica de Entre Ríos interpretará dos clásicos del repertorio ruso en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un nuevo concierto este sábado 30 de mayo a las 20 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. La presentación, con entrada libre y gratuita y acceso por orden de llegada, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la República de México, a través de su Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

La Sinfónica de Entre Ríos actuará con entrada libre y un destacado flautista mexicano

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, el programa reunirá dos piezas centrales del repertorio ruso del siglo XX: el Concierto para flauta y orquesta, de Aram Jachaturián, y la suite Cuadros de una exposición, de Modesto Mussorgsky. La velada contará además con la participación especial del flautista mexicano Abraham Sáenz.

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Sáenz desarrolló una extensa trayectoria en algunas de las principales formaciones orquestales de México. Se desempeñó como flautista principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta de Cámara de la UNAM y la Orquesta Sinfónica de Xalapa, además de integrar la Orquesta Sinfónica de Minería. También obtuvo reconocimientos en distintos certámenes nacionales e internacionales, entre ellos el Concurso Nacional de Flauta “Gildardo Mojica”, el Concurso del Conservatorio de Chihuahua y el Concurso de Solistas del Festival Internacional de Flauta de Monterrey.

El concierto para flauta de Jachaturián, en la transcripción realizada por Jean Pierre Rampal a partir de la versión original para violín, propone una obra de gran exigencia técnica y expresiva. La composición combina el lenguaje orquestal con elementos del folclore y una marcada impronta modal, además de un amplio despliegue rítmico y melódico. Los movimientos extremos exigen un trabajo virtuoso del instrumento solista, mientras que el segundo desarrolla un clima introspectivo y melancólico.

La segunda parte del programa estará dedicada a Cuadros de una exposición, una de las obras más reconocidas de Mussorgsky. La pieza nació a partir del impacto que produjo en el compositor la muerte de su amigo, el pintor y arquitecto ruso Viktor Hartmann. Inspirado en una muestra homenaje con trabajos del artista, Mussorgsky construyó una suite que recrea musicalmente el recorrido por una galería de arte.

La obra atraviesa escenas y personajes diversos, desde el inquietante Gnomo hasta La Gran Puerta de Kiev, pasando por pasajes como Il vecchio castello, Bydo y Baba Yaga. Cada sección desarrolla climas propios y expone la riqueza narrativa de una composición que, décadas después de su creación, continúa siendo una de las páginas más interpretadas del repertorio sinfónico universal.

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Sinfónica de Entre Ríos La Vieja Usina
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