"Lo puedo llevar esclavo": quién es el arquitecto argentino que discriminó a un niño en Brasil

El arquitecto argentino fue detenido tras fotografiar a un niño de siete años y enviar un mensaje con una repudiable "sugerencia".

Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto de 63 años, fue detenido en Brasil tras haber sido acusado de racismo luego de fotografiar a un niño de siete años dentro de un tren turístico y enviar mensajes con la imagen indicando que podía "llevarlo de esclavo" al país.

Este se trata del tercer episodio de racismo ocurrido en cuatro meses protagonizados por argentinos en Brasil, iniciando con el caso de la abogada Agostina Páez hace unos meses, quien se volvió noticia tras realizar gestos racistas a la salida de un bar en Río de Janeiro.

Policía militar, según indicó Clarín, señaló que el hombre se encontraba haciendo turismo en el tren Maria Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes, en el estado brasileño de Minas Gerais, cuando se cruzó con una mujer oriunda de Río de Janeiro junto a su hijo de 7 años, sobrina, hermana, madre y padrastro.

En el momento, donde todo transcurría con normalidad, un pasajero notó que el arquitecto de 63 años le estaba sacando fotos al menor de edad, por lo que le advirtió a la mujer de la situación y la madre del niño "interrogó al individuo, que voluntariamente desbloqueó su celular" y en el dispositivo encontraron mensajes racistas.

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"Al lado mio en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo", se leía en uno de los mensajes que Murias envió por WhatsApp. "Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí", "Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas", agregó.

Pasajeros y guardias detuvieron al argentino a bordo del tren, impidiendo su fuga, y pocos minutos después fue detenido y se incautó su celular. "El agresor estaba fotografiando a un niño de 7 años, originario de Nova Iguaçu, y difundiendo las imágenes en grupos de mensajería acompañadas de comentarios discriminatorios", detallaron desde la Policía Militar.

El arquitecto argentino quedó detenido en la comisaría regional de São João del-Reiel por el delito de "injuria racista" en un país como Brasil donde las leyes son muy estrictas con respecto al racismo, el cual representa un delito grave y no se acepta pagar fianza.

En el Código Penal brasileño se contempla en el artículo 140 la figura de la injuria racial, la cual se define como la ofensa al honor de una persona mediante referencias a su raza, color, etnia, religión u origen, y se equipara al delito de racismo, siendo imprescriptible y no excarcelable con penas de dos a cinco años de prisión.

Detienen a un platense en Río de Janeiro

En abril de 2026 un hombre oriundo de La Plata fue detenido en Río de Janeiro tras protagonizar un episodio de racismo en un supermercado del barrio de Copacabana. Se trató de José Luis Haile, de 67 años, quien fue arrestado en el lugar luego de insultar a una mujer brasileña mientras hacía la fila en la caja.

De acuerdo al relato de la víctima, identificada como Samara de Lima, todo comenzó por una discusión menor vinculada a la demora en la atención. Sin embargo, la situación escaló cuando el argentino la mandó a callar y lanzó un insulto de contenido racista: “negra pu.. ”.

El episodio tuvo una consecuencia inmediata por la intervención de un testigo clave. Se trata de otro argentino que se encontraba en el mismo supermercado. Al escuchar la agresión, decidió actuar, primero para frenar la situación y luego dando aviso a las autoridades.

Boca Cruzeiro

Dura sanción de Conmebol a Boca por racismo

La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL oficializó una fuerte sanción contra Boca Juniors tras registrarse actos de racismo en el partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. La resolución establece que el club de la Ribera deberá abonar una suma de USD 100.000 por infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario.

Este monto no requerirá un desembolso directo, sino que será descontado automáticamente de los ingresos que la institución xeneize deba recibir en concepto de derechos televisivos o patrocinio.

Además del castigo financiero, el organismo dispuso una serie de acciones institucionales obligatorias bajo el lema “El respeto es titular”, que Boca deberá cumplir en su próximo compromiso internacional en La Bombonera: exhibir carteles con la frase de la campaña durante el protocolo inicial del partido, mostrar mensajes de concientización en la pantalla gigante desde dos horas antes del encuentro hasta el final del mismo y realizar publicaciones alusivas en las redes sociales oficiales del club durante los días previos al juego.