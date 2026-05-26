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Paraná reconocerá a "mujeres protagonistas"

El Concejo Deliberante aprobó un programa mediante el cual se reconocerá a "mujeres protagonistas" de Paraná

26 de mayo 2026 · 12:31hs
El Concejo Deliberante aprobó un programa mediante el cual se reconocerá a mujeres protagonistas de Paraná

El Concejo Deliberante aprobó un programa mediante el cual se reconocerá a "mujeres protagonistas" de Paraná

Durante su sexta sesión ordinaria de este año, la legislatura local aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza a través del cual se instituye en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante el Reconocimiento Anual "Mujeres Protagonistas de Paraná", a realizarse en el marco de las actividades por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La sesión fue presidida por la vicepresidenta 1° del Cuerpo, la concejala Fernanda Facello Gerez, debido a que el viceintendente David Cáceres se encuentra cumpliendo sus funciones en el Departamento Ejecutivo en reemplazo de la intendenta Rosario Romero, quien participa de una misión comercial e institucional en China.

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Según se expresa en los fundamentos de la ordenanza sancionada, la cual fue impulsada desde las bancadas de Juntos por Entre Ríos y Más por Entre Ríos, la iniciativa surgió “de la convicción de que el Estado municipal debe asumir un rol activo en la jerarquización y visibilización de la labor femenina”.

Concejo Deliberante de Paraná

“Institucionalizar este reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora no es solo un acto conmemorativo, sino una política pública orientada a fortalecer la calidad institucional y reconocer formalmente el impacto estratégico de las mujeres en el desarrollo social, político y económico de Paraná”, añadieron los autores del texto aprobado.

El presente reconocimiento tiene por objeto distinguir y visibilizar la trayectoria de mujeres que, mediante su labor profesional, técnica, deportiva, social o comunitaria, realicen aportes significativos al desarrollo integral de nuestra comunidad.

Cada concejal o concejala designará, de manera autónoma, a una persona para ser homenajeada. Esta modalidad tiene como fin garantizar la pluralidad de voces y asegurar que el reconocimiento refleje la diversidad que tiene Paraná.

El reconocimiento se hará efectivo en una Sesión Especial de Homenaje, convocada por la Presidencia del Cuerpo dentro del mes de marzo de cada año. En este marco se creará en la página web oficial del HCD el Registro de "Mujeres Protagonistas de Paraná”, donde se publicarán las trayectorias de las homenajeadas como medida de transparencia y promoción de liderazgos.

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Tramitación Digital

Durante el plenario tomó estado parlamentario y fue derivado a la Comisión de Legislación el proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante el cual se busca implementar en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el Sistema de Tramitación Digital (TDI), como medio oficial de tramitación de expedientes administrativos.

Paraná Mujeres Concejo Deliberante
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