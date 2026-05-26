Puente Zárate - Brazo Largo: se liberó el tránsito en Ruta 12

La intensa niebla había obligado a cortar parcialmente y asistir el tránsito en el puente Zárate - Brazo Largo por la baja visibilidad sobre Ruta 12.

La intensa niebla había obligado a cortar parcialmente y asistir el tránsito en el puente Zárate - Brazo Largo por la baja visibilidad sobre Ruta 12.

Tras varias horas de tránsito asistido se liberaron a la circulación ambos sentidos de la ra ruta Nacional 12, a la altura del puente Zárate - Brazo Largo, por la intensa niebla. " Autovía del Mercosur informó que quedó normalizada la circulación en ambos sentidos de Ruta Nacional 12, en el sector del Complejo Zárate - Brazo Largo". Sin embargo se solicitó a los conductores circular con precaución debido a la persistencia de bancos de niebla en distintos sectores del corredor.

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A primeras horas de la mañana

La intensa niebla registrada este martes sobre el corredor de la Ruta Nacional 12 obligó a interrumpir el tránsito en el puente Zárate-Brazo Largo, principal conexión entre Entre Ríos y Buenos Aires. La medida fue dispuesta por la concesionaria Autovía del Mercosur (Aumesa) ante la drástica reducción de visibilidad en la zona.

Una impactante imagen aérea mostró al puente prácticamente cubierto por un espeso manto blanco. Apenas logran distinguirse las torres y los tensores de la estructura. Desde Aumesa informaron un “corte total con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos entre el kilómetro 85 y el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12”, y advirtieron sobre posibles demoras.

Embed ATN CONDUCTORESOficial de AUMESACORTE TOTAL con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos entre el Km 85 y el Km 119 de RN12Circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y GNA.Considerar DEMORAS.140 pic.twitter.com/Sj7LogjFD6 — Zárate Tránsito (@zaratetransito) May 26, 2026

Circular con precaución

Además, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y Gendarmería Nacional. También recomendaron disminuir la velocidad, mantener una adecuada distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas mientras persistan las condiciones climáticas adversas.