Uno Entre Rios | Ovación | Club Palma Juniors

Calentaron la noche en el Club Palma Juniors

Con nueve entretenidos combates se desarrolló una velada amateur en las instalaciones del Club Palma Juniors.

8 de agosto 2026 · 16:58hs
El local Jonathan Gómez superó al santafesino Franco Dufalde en el Club Palma Juniors.

Víctor Ludi/UNO

El local Jonathan Gómez superó al santafesino Franco Dufalde en el Club Palma Juniors.

Con nueve peleas entre jóvenes exponentes de la capital entrerriana y de la ciudad de Santa Fe, el viernes por la noche se desarrolló una velada de boxeo íntegramente amateur en las instalaciones del Club Palma Juniors. El evento fue organizado por Nicolás Pagliaruzza y fiscalizado por la Comisión Municipal de Box de Paraná.

Ante una discreta concurrencia, pugilistas de distintos gimnasios animaron la fresca jornada, brindándole un entretenido espectáculo al público en la entidad de calle Piedrabuena.

Los pugilistas Johana Beber, Zamira Beber, Pedro Beckman y Bautista Albornoz, y el técnico Nicolás Pagliaruzza.

Nicolás Pagliaruzza y sus pupilos palpitan la velada amateur en el Club Palma Juniors

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Las peleas en el Club Palma Juniors

Lucio Borbuote (Team Peligro) derrotó en decisión unánime a Tomás Cuatrín (Ministerio Box)

Johana Beber (Payabox) y Belén Díaz (Santa Fe) empataron en fallo no unánime

Maximiliano Cariaga (Santa Fe) venció en decisión unánime a Said Colman (Saavedra Box)

Alejandro Díaz (Santa Fe) le ganó en fallo no unánime a Bautista Albornoz (Payabox)

Jonathan Gómez (Boxing Paraná) superó en decisión no unánime a Franco Dufalde (Santa Fe)

Francisco Almirón (Payabox) derrotó en decisión unánime a Máximo Candia (Santa Fe)

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) se impuso por Réferi Suspende Combate al minuto con 37 segundos del tercer asalto a Dylan Zapata (Motobox)

Tomás Omar (Payabox) le ganó en fallo no unánime a Agustín Comas (Motobox)

Zamira Beber (Payabox) venció en decisión unánime a Gianella Rodríguez (Santa Fe)

Club Palma Juniors velada amateur Nicolás Pagliaruzza Zamira Beber
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