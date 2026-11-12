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Creciente del río Paraná: el agua superó el nivel de evacuación en cuatro localidades de Entre Ríos

La creciente del río Paraná mantiene en alerta a Entre Ríos luego de que el río Paraná supere el nivel de evacuación en Paraná, La Paz, Hernandarias y Diamante.

12 de noviembre 2026 · 19:22hs
La creciente del río Paraná superó el nivel de evacuación en cuatro localidades de Entre Ríos. 

La creciente del río Paraná superó el nivel de evacuación en cuatro localidades de Entre Ríos. 

La creciente del río Paraná continúa generando preocupación en la costa entrerriana. De acuerdo con los registros oficiales de la Prefectura Naval Argentina correspondientes a este jueves, el curso de agua superó el nivel de evacuación en cuatro localidades de Entre Ríos: Paraná, La Paz, Hernandarias y Diamante.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

Las mediciones en Entre Ríos

En la capital provincial, el hidrómetro marcó 5,49 metros, tras registrar un recuento de 17 centímetros en apenas 24 horas. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), la tendencia ascendente persistirá durante los próximos siete días, aunque con una desaceleración gradual.

El organismo estima que en Paraná el río podría alcanzar los 5,69 metros el 17 de noviembre y trepar hasta los 5,71 metros hacia el 24 de este mes, valores que se ubican muy por encima de los parámetros normales para esta época del año.

El avance del agua impacta con fuerza en distintos puntos de la provincia, donde los registros hidrométricos ya superaron los umbrales críticos. Hernandarias es una de las zonas más comprometidas en relación con su marca límite, ya que el río llegó a los 6,31 metros, ubicándose 31 centímetros por encima del nivel de evacuación.

En Diamante, en tanto, el registro alcanzó los 5,61 metros, superando por 11 centímetros la marca de evacuación fijada en 5, 50 metros. Además, en La Paz el agua llegó a los 6,25 metros, quedando 10 centímetros por arriba del nivel de evacuación (establecido en 6,15 metros).

En otras ciudades ribereñas la situación permanece bajo monitoreo constante,aunque todavía sin alcanzar los valores críticos.En Santa Elena,el río subió cuatro centímetros respecto del miércoles y se ubicó en 6,38 metros, por debajo de los niveles de alerta (6, 90 metros) y evacuación (7, 25 metros).

Por su parte, Victoria registró 4,25 metros, a 35 centímetros de la etapa de alerta y 65 centímetros de la evacuación.

Qué dice el Instituto Nacional del Agua

En su último informe hidrométrico, el INA indicó que el tramo inferior del Paraná —entre Santa Fe-Paraná y Rosario— se mantiene en aguas medias altas con tendencia en aumento. El organismo explicó que desde el 6 de noviembre se aceleró la velocidad de crecida en las secciones superiores, lo que empujó los niveles por encima de la línea de evacuación en territorio entrerriano.

Si bien se espera que el ritmo de crecimiento disminuya en la próxima semana, el enorme volumen de agua en tránsito y los aportes constantes desde las cuencas superiores prolongarán la creciente entre siete y catorce días más.

Asimismo,el organismo advirtió que Santa Fe permanecerá en nivel de alerta desde este jueves —con posibilidades de acercarse a la evacuación en los próximos 10 días— y que Rosario podría alcanzar el nivel de alerta a partir del 15 de noviembre.

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