Inició en la electricidad a los 14 años. Se capacitó y obtuvo su matrícula. Hoy, jubilado, sigue trabajando junto a Jorge, su hijo, quien eligió continuar el legado.

Miguel Flores, una vida entre cables: el oficio que aprendió de su padre y transmitió a su hijo

Hay oficios que se aprenden con los años, mirando, preguntando y acompañando a alguien que sabe. Para Miguel Flores, la electricidad comenzó de esa manera: a los 14 años, junto a su padre, que trabajaba en Agua y Energía. Al principio le tocaban las tareas más rústicas, como romper paredes y ayudar en las obras. Todavía no sabía que aquella primera experiencia iba a marcar el rumbo de su vida.

Más de cinco décadas después, con 65 años y casi cuatro de jubilación, Miguel sigue ligado a las instalaciones y las herramientas. No se acostumbró a quedarse en casa: su retiro duró apenas tres meses. Cuando veía que su hijo Jorge salía a trabajar, sentía la necesidad de acompañarlo. La electricidad había dejado de ser solamente su profesión: era parte de su identidad.

“Para mí, ser electricista es una palabra muy grande y no le cabe a todo el mundo. Es como decir soy médico, con todas las letras. Significa tener todos los conocimientos y saber hacer todo”, contó a UNO. Y resumió su relación con el oficio: “Prácticamente ha sido mi vida. El 70% o más se lo dediqué a esto”.

Sus inicios en la electricidad

Su recorrido comenzó en una etapa muy diferente del sistema eléctrico entrerriano. Cuando Agua y Energía fue vendida durante la década de 1980, su padre se jubiló y Miguel continuó trabajando en el sector. Ingresó como maquinista y tablerista en la usina de San José de Feliciano, donde se generaba electricidad para distintas localidades del norte provincial.

La usina contaba con ocho motores de grandes dimensiones, que podían funcionar simultáneamente durante los días de mayor demanda del verano. El tablero de control se extendía unos 40 metros y desde allí se observaban las máquinas, las mediciones y el consumo de cada localidad. El suministro alcanzaba a Feliciano, San Jaime de la Frontera, Los Conquistadores, Sauce (Corrientes), Federal y, en ocasiones, Cerrito, además de los caminos rurales. Cada motor tenía unos 800 litros de aceite en el cárter y podía consumir entre 150 y 200 litros de gasoil.

“Aprendí mucho de electricidad durante todo ese proceso”, recuerda. Miguel aprovechaba cada jornada para preguntar, acercarse a quienes tenían más experiencia y entender cómo funcionaba el sistema.

Con el tiempo pasó a desempeñarse como oficial de redes. Se capacitó para realizar montajes y reparaciones en líneas de baja, media y alta tensión, con y sin tensión, y obtuvo las habilitaciones correspondientes.

“El EPRE capacitaba permanentemente y yo me fui capacitando. Tenía la opción de acercarme y preguntar. Me sirvió entrar y preguntar”, cuenta. Su experiencia llegó a abarcar distintas etapas del servicio: desde la generación de energía hasta las instalaciones domiciliarias.

Matrícula que abre puertas

Miguel Flores, una vida entre cables: el oficio que aprendió de su padre y transmitió a su hijo

Aunque ya tenía experiencia práctica, Miguel entendió que necesitaba completar sus conocimientos teóricos. Comenzó entonces una capacitación en Concordia, a donde viajaba tres veces por semana durante aproximadamente un año. Estudió cálculos eléctricos, lectura de planos, reglamentaciones y procedimientos técnicos.

El examen final incluyó una evaluación de 200 preguntas y una instancia práctica en la que debió proyectar la instalación eléctrica de un edificio. De alrededor de 50 personas que comenzaron el curso, solamente 12 lo terminaron. Miguel aprobó con ocho y obtuvo su matrícula.

La habilitación le abrió nuevas oportunidades. Comenzaron a convocarlo establecimientos rurales y estancias que necesitaban adecuar sus instalaciones a las normas de seguridad, con descarga a tierra, protecciones y cableados reglamentarios. También trabajó en viviendas, establecimientos productivos, secadoras, molinos y sistemas de alumbrado público.

Durante 12 años trabajó para el Municipio de Los Conquistadores y participó en obras como la iluminación de las colectoras de San Jaime de la Frontera y Los Conquistadores, además de la refacción total de la plaza de esta última localidad.

También intervino en planes de viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), mediante trabajos subcontratados. Realizaba instalaciones completas, alumbrado público y líneas de baja tensión. “Calculo que participé en el trabajo de unas 100 viviendas”, dijo Flores.

Su actividad se extendió por localidades como San Salvador, Urdinarrain, General Campos, General Escocia, Seguí, Viale, Nogoyá, Chajarí y Federal. “En total, estimo que realicé más de 500 instalaciones completas en distintos puntos de Entre Ríos”, aseguró el nacido en San Jaime.

Encontrar lo que otros no ven

Una de las características de un electricista experimentado es detectar fallas que no siempre están a la vista. Miguel recuerda una intervención en la estancia La Esperanza, en Corrientes. El establecimiento estaba sin electricidad y otros profesionales ya habían intentado resolver el inconveniente sin éxito.

La solución llegó después de revisar la instalación por sectores. Encontró que un conductor negativo estaba en contacto con la descarga a tierra, lo que provocaba que el interruptor diferencial saltara permanentemente. “Era una falla sencilla, pero difícil de encontrar. Fácil de solucionar una vez identificado el problema”, explica.

También recuerda una secadora de arroz recién instalada que no podía poner en marcha uno de sus motores. “El inconveniente estaba en una bobina de un contactor que no se activaba por completo e impedía el paso de las fases cuando el motor requería carga. El cambio de la pieza resolvió el problema”, agrega.

Su método consiste en controlar primero el ingreso de energía y comprobar que exista el voltaje correcto. Si ese punto está bien, comienza a revisar la instalación por sectores hasta encontrar la falla.

La seguridad es otro límite que no negocia. Si encuentra una instalación que representa un riesgo de electrocución o incendio, evita una reparación parcial y plantea la necesidad de adecuarla. “Mis trabajos son a reglamento, de acuerdo con el reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina”, remarca.

El oficio: antes y después

Miguel atravesó una enorme transformación tecnológica. En sus primeros años, muchas tareas exigían una fuerza física difícil de imaginar hoy. Recuerda herramientas de grandes dimensiones y tapas que podían pesar alrededor de 200 kilos.

Con el tiempo llegaron materiales más livianos, instrumentos digitales y procedimientos que simplificaron distintas intervenciones. Los medidores a disco fueron reemplazados por dispositivos digitales, mientras que en las líneas se incorporaron conductores preensamblados y aisladores más livianos. También cambió la iluminación con la llegada de la tecnología LED.

“Se modernizó muchísimo. Los elementos cambiaron, pero la generación, la distribución y el servicio a una vivienda siguen teniendo prácticamente la misma lógica”, explica.

Para él, el avance tecnológico obliga a estudiar y actualizarse, pero no modifica la esencia del trabajo. Por eso, cuando le preguntan qué consejo les daría a quienes quieren comenzar, no se limita a recomendar que aprendan a conectar cables. “Siempre aconsejo aprender electricidad básica, con todos sus cálculos eléctricos para determinar qué materiales, con qué normas de calidad, herramientas y tipos constructivos utilizar. También el uso de elementos de medición y seguridad en todo momento”, señala.

Seguir el legado de su papá

La historia de Miguel tiene continuidad en Jorge. Desde muy chico, su hijo lo acompañó a las obras y se acostumbró a pasar sus vacaciones junto a las herramientas. La electricidad estuvo presente en su vida mucho antes de convertirse en su actividad laboral.

“Desde el momento en que me llevaba a sus trabajos de muy chico, me gustó lo que se hacía y quería aprender. Me escapaba siempre de la escuela para poder irme a trabajar con él. Mis vacaciones me las pasaba trabajando con él”, cuenta Jorge.

Asistió a una escuela técnica y continuó perfeccionándose junto a su padre. Una de las obras más importantes que compartieron fue la instalación eléctrica de la terminal de ómnibus de San Jaime de la Frontera. El edificio tiene seis medidores, nueve sectores internos, más de 100 bocas de iluminación, seis tableros y más de 300 bocas de tomacorrientes.

Para Jorge, la enseñanza más importante que recibió de Miguel está relacionada con la responsabilidad que implica el oficio. “Lo primero que aprendí de mi papá fue que un electricista no alcanza con saber conectar cables. Hay que tener responsabilidad, respeto por el trabajo y cuidar la vida de las personas. Me enseñó que el oficio se aprende con práctica, paciencia y dedicación”, afirma.

Y deja una frase que resume el nivel de exigencia que incorporó desde chico: “En este trabajo no se aceptan errores. Un solo error te puede costar la vida”.

La convivencia laboral entre padre e hijo no está exenta de diferencias. Jorge reconoce que todavía discuten sobre la manera de resolver determinados problemas, pero entiende que esas diferencias forman parte del aprendizaje compartido. “Tenemos muchas diferencias de criterios hasta el día de hoy, pero siempre encontramos la mejor solución evaluando una y otra”, explica.

También cambió la forma de trabajar. Jorge destaca que hoy las herramientas y los instrumentos digitales son muy diferentes a los que utilizaba su padre en sus comienzos. La tecnología exige capacitación constante, pero hay algo que permanece: la responsabilidad con la que se debe intervenir en una instalación.

Para Miguel, que su hijo haya elegido el mismo camino representa una continuidad construida naturalmente. Le enseñó desde pequeño, compartieron trabajos y ahora siguen adelante juntos. Después de jubilarse, no pudo alejarse de las obras y ambos trabajan a medias.

Jorge sabe que su apellido está ligado a una trayectoria reconocida en la zona. “Para mí es justamente por eso que me eligen, porque soy la persona que sigue el rubro. Es una responsabilidad muy importante que salga todo bien y poder seguir dejando buena imagen en el oficio”, sostiene.

Miguel recuerda sus comienzos en Los Conquistadores, cuando llegó con un Renault 12 en malas condiciones, una maleta y algunas herramientas. Con los años incorporó equipos, escaleras, hormigoneras y herramientas que incluso fabricó de manera casera para resolver las necesidades de cada trabajo. Su reconocimiento, asegura, llegó a través de las recomendaciones de sus clientes. “Siempre fue de boca en boca”, resume.

También sabe de soldadura, mecánica, bicicletería y panadería, pero hay un oficio al que siempre vuelve. “Al oficio lo llevo en el alma. Lo aprendí de mi padre y se lo enseñé a mis hijos. Si a mí me llegás a decir a las tres de la mañana que no tenés luz, la pienso, pero voy. No me canso nunca de hacer lo que hago”.

A casi cuatro años de su jubilación, Miguel sigue encontrando en cada obra una razón para levantarse y acompañar a Jorge. El hombre que empezó rompiendo paredes junto a su padre terminó recorriendo buena parte de Entre Ríos con sus herramientas. Ahora comparte el trabajo con su hijo, que busca especializarse y seguir aprendiendo todos los días.

La tecnología cambió los materiales, las mediciones y las formas de intervenir. Pero en la familia Flores hay una enseñanza que pasó de una generación a otra y permanece intacta: para ser electricista no alcanza con saber hacer una conexión. Hay que conocer el oficio, respetar sus reglas y entender que, detrás de cada instalación, está la seguridad de alguien.

Miguel Flores, una vida entre cables: el oficio que aprendió de su padre y transmitió a su hijo