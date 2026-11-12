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Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre según el Indec

El Indec informó que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre. Para superar el umbral de la indigencia requirió $761.261.

12 de noviembre 2026 · 17:56hs
El Indec informó que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre.

El Indec informó que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo informó que la canasta básica total (CBT), utilizada para establecer la línea de pobreza, registró un incremento mensual del 3,5%, por encima de la inflación general del período.

LEER MÁS: Indec: una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

Cuánto necesito una familia tipo

El relevamiento oficial también indicó que un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos requirió $761.261 para no caer en la indigencia. Ese monto correspondió a la canasta básica alimentaria (CBA), que aumentó un 3,1% respecto de septiembre.

De esta manera, ambas canastas registraron incrementos superiores al índice de precios al consumidor (IPC), que durante octubre alcanzó el 2,2%.

Cuánto aumentaron las canastas básicas en octubre

En septiembre, una familia de cuatro integrantes había necesitado $1.632.505 para superar la línea de pobreza. En octubre, el monto ascendió a $1.690.000, lo que representó un incremento de $57.495 en apenas un mes.

Por su parte, la canasta básica alimentaria pasó de $738.690 a $761.261, con una diferencia de $22.571.

La canasta básica total contempla los gastos necesarios para cubrir alimentos y otros bienes y servicios esenciales, mientras que la canasta básica alimentaria incluye exclusivamente los requerimientos alimentarios mínimos.

Familia pobre Indec
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