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Un paranaense asume la vicepresidencia de la Unión Argentina de Rugby

El paranaense Jaime Barba fue designado vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby junto a Félix Páez Molina, presidente de la UAR.

19 de marzo 2026 · 13:35hs
Un paranaense asume la vicepresidencia de la Unión Argentina de Rugby.

Un paranaense asume la vicepresidencia de la Unión Argentina de Rugby.

La Unión Entrerriana de Rugby (UER) celebró la reciente elección de las nuevas autoridades de la Unión Argentina de Rugby (UAR), destacando especialmente la designación de un representante de la provincia en la vicepresidencia de la entidad nacional.

La Mesa Directiva estará compuesta por Félix Páez Molina (Jockey CC) como presidente, Fernando Rizzi (Círculo Universitario de Quilmes) como vicepresidente primero y Jaime Barba (Entre Ríos) como vicepresidente segundo. Rodrigo Roncero (Deportiva Francesa) ocupará el cargo de secretario y Matías Gorosito (Rosario) el de tesorero.

Desde la institución afirman que hay numerosas obras por realizarse. 

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La lista de vocales contará con un total de 16 miembros del interior y ocho de la URBA. Por Buenos Aires estarán: Gustavo Cohen (CASI), Diego Pasman (SIC), Ramiro Dobal (Delta), Julio Larocca (San Cirano) y Edgardo García (Olivos), con Federico Curutchet (Ciudad de Buenos Aires) como suplente.

En representación del interior, como vocales titulares estarán Juan Emilio Torres (Universitario de Tucumán) y José Fauez (Urú Curé RC); como vocal suplente Enrique Rodríguez Llames (Universitario de Mar del Plata) y como revisor de cuentas suplente Miguel Ruiz (Teqüé de Mendoza). A estos se sumarán otros tres vocales titulares, tres suplentes y un revisor de cuentas suplente, todos del interior.

Desde la UER expresaron su "orgullo por la designación del entrerriano Jaime Barba en la vicepresidencia" y destacaron su acompañamiento al nuevo proceso institucional de la UAR. "Confiamos en que su gestión contribuirá a seguir fortaleciendo y llevando al rugby argentino a lo más alto", señalaron.

Unión Argentina de Rugby Paraná Vicepresidente
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