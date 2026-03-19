Se sortean los grupos de Copa Libertadores y la Sudamericana 2026

El sueño continental en ambas copas se pone en marcha con el destino de los equipos particiantes sobre la mesa de Luque. Arranca a las 20.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. La ceremonia comenzará a las 20:00 y contará con transmisión en vivo a través de TNT Sports Premium, ESPN y la plataforma Disney+, además de los canales oficiales de la Confederación en YouTube y Facebook.

La edición 2026 de la "Gloria Eterna" presenta un mapa de candidatos con matices históricos y ausencias de peso. Tras dos años de ostracismo en el máximo certamen, Boca Juniors concreta su regreso por la puerta grande , amparado en su ranking para sostenerse como cabeza de serie en el Bombo 1. Es, quizás, el punto de apoyo más sólido para un fútbol argentino que, por primera vez en más de una década, no contará con River en la competencia.

Sin embargo, la representación nacional luce variada y con historias de resiliencia: Lanús llega con el envión de ser el último campeón de la Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata —siempre un nombre de peso en estas competencias— y Rosario Central buscarán imponer su mística en grupos que podrían ser complejos.

La nota disruptiva la dan Platense e Independiente Rivadavia, debutantes absolutos que representan el federalismo y la renovación del torneo local, aunque el sorteo les deparará un camino de complicado desde el Bombo 4.

El fútbol brasileño, con Flamengo (campeón vigente) y Palmeiras a la cabeza, vuelve a erigirse como el gran rival a vencer, en una edición que deberá gestionar su calendario con astucia ante el parate obligado por la Copa del Mundo 2026.

Formato del sorteo de la Copa Libertadores

Los 32 equipos, que se dividirán en 8 grupos de 4 clubes cada uno, disputarán una primera Fase de Grupos; y la composición de los grupos se establecerá el día del Sorteo:

El equipo campeón de la Libertadores 2025, será colocado directamente como cabeza de serie del Grupo A.

A fin de establecer las cabezas de serie de los 7 Grupos restantes (B al H), se utilizará el ranking de clubes Conmebol del 15 de diciembre de 2025. Los 7 clubes cabezas de serie de los Grupos B al H, serán los equipos posicionados en las primeras 7 ubicaciones según el referido ranking.

La segunda línea estará compuesta por el último Campeón de la Sudamericana 2025, más los 7 equipos subsecuentes del ranking de clubes del 15 de diciembre de 2025, la tercera y cuarta línea también estará conformada en base a dicho ranking.

En la fase de grupos cada equipo jugará un partido en condición de local y un partido en condición de visitante contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo

Los equipos ubicados en primer y segundo lugar de cada grupo se clasificarán para la fase de octavos de Final.

Los 8 equipos ubicados en la tercera posición en sus respectivos grupos clasificarán a la fase de playoffs de octavos de final de la Sudamericana 2026.

Dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultaren sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo. Se aceptarán 2 clubes de un mismo país en el grupo, únicamente si uno de los clubes es proveniente de la Fase 3 de la competición.

Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

1: (BRA), (BRA), (ARG), (URU), (URU), (ECU), (BRA) e (ECU). Bombo 2 : Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).

: (ARG), (PAR), (ARG), (PAR), (BRA), (BOL), (BRA) y (PER). Bombo 3 : Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).

: (COL), (CHI), (ARG), (COL), (BOL), (CHI), (VEN) y (PER). Bombo 4 : Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).

Los de la Sudamericana

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 tendrá lugar este jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay. El evento se desarrollará en conjunto con el de la Libertadores, iniciando puntualmente a las 20:00. La transmisión para nuestro país podrá seguirse en vivo a través de las señales de TNT Sports Premium, ESPN y DSport.

Los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026