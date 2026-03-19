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La llamativa publicidad de Juan Sebastián Verón con Netflix

Juan Sebastián Verón protagonizó un spot que lo asemeja con la nueva película de Peaky Blinders. “Es el único que se le planta a la mafia”, remarcaron.

19 de marzo 2026 · 15:52hs
Juan Sebastián Verón fue el protagonista de un ingenioso spot.

Juan Sebastián Verón fue el protagonista de un ingenioso spot.

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, participó de una publicidad para Netflix en la que se lo comparó con Thomas Shelby, el protagonista de la nueva película de la empresa de entretenimiento “Peaky Blinders: El hombre inmortal”, que será subida en la plataforma de streaming este viernes.

En el spot se bromea con que “es el único que se le planta a la mafia”, que su hijo mayor “está siguiendo sus pasos” e incluso se lo trata de inglés, para luego aclarar que se estaba opinando sobre el personaje mencionado.

Desde la institución afirman que hay numerosas obras por realizarse. 

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Siendo una de las series más exitosas de la plataforma, los mafiosos británicos que conforman la banda Peaky Blinders volverán a Netflix cuatro años después de la emisión de su sexta y última temporada, con una película que fue estrenada el seis de marzo, protagonizada por el actor Cillian Murphy.

La participación de Juan Sebastián Verón en la publicidad

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“Se le planta a la mafia” es la picante frase con la que Netflix decidió hacer una comparación, con tono humorístico, entre el personaje Thomas Shelby y el máximo mandatario de Estudiantes.

En la publicidad, Juan Sebastián Verón aparece caminando en un restaurante, vestido con un smoking, chaleco y boina, como se ha mostrado en alguna ocasión, y pasa delante de un grupo de gente, que comenta sobre él.

“Mirá que facha, voy a empezar a usar boina”, “estuvo exiliado seis meses y hoy es el único que se le planta a la mafia” son frases que hacen sonreír al exfutbolista, hasta que otro participante del video menciona que “es puro humo este inglés”.

Ante la reacción negativa del presidente del Pincha, el mismo personaje que lo había tratado de inglés aclara que estaban hablando sobre Tommy Shelby y los Peaky Blinders, ante lo cual Verón se suma a la charla y cierra el spot diciendo que “el que dice que Tommy Shelby es un mito es un estúpido”, para dar lugar a algunas imágenes del tráiler del largometraje.

Así, la empresa de entretenimiento encontró una original forma de promocionar su nueva película, que se hizo viral en las redes sociales y generó los comentarios de la gente, aventurando si la participación del exjugador de la Selección Argentina tiene relación con su actual conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además, como si el video no fuera suficientemente sugestivo, la publicación de X de @CheNetflix, la cuenta oficial de Netflix en el país, agrega la frase “esta peli se merece un pasillo”, haciendo alusión al homenaje que Estudiantes se negó a hacer en honor a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, luego de la polémica consagración del equipo rosarino como “Campeón de Liga”, y que terminó con Verón sancionado por AFA.

Juan Sebastián Verón Netflix Peaky Blinders mafia
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