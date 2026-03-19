El Rally Entrerriano postergó su apertura de temporada

Luego de evaluar el pronóstico de clima extendido para el fin de semana y viendo que se esperan abundantes precipitaciones, el rally Entrerriano determinó en conjunto con el Municipio de Primero de Mayo postergar la primera fecha para el próximo fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo.

La carrera se correrá por Primero de Mayo y también sumará caminos de la vecina San Cipriano. El epicentro de la carrera será el Predio de Piletas Municipales, donde se instalará el Parque de Servicios, la Dirección de la Prueba y el Parque Cerrado entre etapas.

La actividad oficial comienza el viernes a las 9 con la Administrativa y desde las 13 será la Técnica Previa. Entre las 11 y las 16 las tripulaciones saldrán a reconocer los tramos de carrera y a las 16.30 se llevará a cabo el Shakedown. La jornada culminará a las 20.30 con la Largada Promocional en la Plaza Principal de Primero de Mayo.

Las etapas en Primero de Mayo

El sábado a las 11.18 se pondrá en marcha el primero de los cinco tramos que tendrá la etapa inicial en Primero de Mayo-Las Achiras de 12,57 kilómetros, tramo que se vuelve a correr a las 13.44 y a las 16.10. La otra PE del día será Las Achiras-San Cipriano que con 9,71 kilómetros se correrá a las 11.46 y a las 14.12 para completar 57,13 kilómetros cronometrados.

La Segunda Etapa contará con 44,56 kilómetros de pruebas especiales arrancando en Primero de Mayo-Las Achiras a las 9.13, tramos que se repetirá a las 11.59, alternando con Las Achiras-San Cipriano que se correrá a las 9.41 y como Power Stage a las 12.27 para totalizar 101,69 kilómetros de velocidad pura en el fin de semana.