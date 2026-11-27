La paranaense Máxima Duportal fue citada para integrar el seleccionado argentino femenino Mayor, de cara a los encuentros de la FIH Pro League en Córdoba.

Máxima Duportal está ante un importante desafío.

La paranaense Máxima Duportal recibió una grata noticia en este cierre de 2026. La jugadora formada en el Club Atlético Talleres fue convocada oficialmente para integrar el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped de cara a los próximos compromisos del equipo.

El cuerpo técnico de las Leonas, comandado por Fernando Ferrara, anunció la nómina de jugadoras para disputar el inicio de la FIH Pro League. El prestigioso certamen internacional comienza una nueva temporada en Córdoba. Las Leonas, Campeonas del Mundo, recibirán a los seleccionados de China y Francia en el Estadio Soledad García de Córdoba.

Entre las 24 citadas se encuentra la entrerriana, que actualmente defiende los colores de River Plate e integra el combinado de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Duportal ya tiene una vasta trayectoria en los seleccionados argentinos en las categorías formativas y, ahora, buscará consolidarse con el equipo mayor.

Lo que se les viene a Las Leonas

La FIH Pro League es el torneo anual más prestigioso del hockey mundial. Las mejores selecciones del mundo se enfrentan a lo largo de todo el año en diferentes ciudades con el objetivo de que todos los fans del hockey puedan ver a sus seleccionados de cerca.

A lo largo de la temporada se disputan un total de 144 partidos donde los puntos se van sumando en una tabla general. Quien termina la temporada con más puntos se corona campeón.

En caballeros compiten Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, India y Países Bajos; y en damas, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, China, España, Gran Bretaña, India y Países Bajos.

En la ventana de diciembre, que se disputará del 8 al 13 de diciembre en el estadio Soledad García de Córdoba, el elenco campeón del mundo será anfitrión de China y Francia.

Los partidos de la FIH Pro League en Córdoba

Martes 8 de diciembre

19:00 h | Francia - Gran Bretaña | masculino

21.30 h | China - Gran Bretaña | femenino

Miércoles 9 de diciembre

19:00 h | Argentina - Francia | masculino

21:30 h | Argentina - China | femenino

Jueves 10 de diciembre

19:00 h | Argentina - Gran Bretaña | masculino

21:30 h | Argentina - Gran Bretaña | femenino

Viernes 11 de diciembre

19:00 h | Gran Bretaña - Francia | masculino

21:30 h | Gran Bretaña - China | femenino

Sábado 12 de diciembre

19:00 h | Argentina - Francia | masculino

21:30 h | Argentina - China | femenino

Domingo 13 de diciembre

19:00 h | Argentina - Gran Bretaña | masculino

21:30 h | Argentina - Gran Bretaña | femenino