En La Kava Motoclub en Colonia Avellaneda será escenario este domingo del Desafío Contrarreloj 2026, que combinará Enduro y Cross Test.

Las pruebas libres inician a las 11, las competencias a las 12, con categorías para Enduro y Cross Test.

La Kava Motoclub se prepara para vivir una jornada especial con la realización del Desafío Contrarreloj 2026, una competencia que reunirá las modalidades Enduro y Cross Test y que tendrá lugar este domingo en el predio Arenas del Acceso Norte, en Colonia Avellaneda.

La convocatoria, con el auspicio de UNO , representa un nuevo paso para la institución, que en julio de este año concretó uno de sus grandes objetivos: inaugurar un nuevo espacio deportivo con circuitos propios, pensado para el desarrollo de las disciplinas vinculadas al motociclismo.

Después de varios meses de trabajo y crecimiento, la organización ultima los detalles para recibir a pilotos, equipos y aficionados en una propuesta que tendrá como principal atractivo el formato contrarreloj, donde los participantes deberán demostrar sus habilidades técnicas, precisión y velocidad sobre el circuito.

El cronograma para La Kava

La actividad comenzará durante la mañana de este domingo, cuando a partir de las 11 se habiliten las pruebas libres. Posteriormente, desde las 12, se pondrán en marcha las competencias contrarreloj, con participación en las distintas categorías.

La propuesta contempla una importante variedad de divisionales para facilitar la participación de pilotos de diferentes niveles y edades. En Enduro habrá ocho categorías, mientras que Cross Test contará con seis categorías, además de la Mini Escuela.

La jornada tendrá su cierre a las 18, con la realización de los podios y la correspondiente entrega de premios.

Para la oportunidad se contará con diferentes servicios para quienes se acerquen a disfrutar del espectáculo. Habrá cantina, food trucks con comidas y bebidas, baños y estacionamiento incluido dentro del establecimiento. El valor de las entradas generales será de 10 mil pesos, mientras que los menores de 14 años podrán ingresar sin cargo. El circuito está ubicado en Acceso Norte y Arroyo Las Tunas, sobre la mano de ingreso a Paraná.

Desde Kava Motoclub destacaron el acompañamiento de los sponsors que respaldan el proyecto desde sus comienzos y que hacen posible continuar con el desarrollo de esta iniciativa deportiva.