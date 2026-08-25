Germán Pezzella rescindió con River Plate

El zaguero se despidió de River Plate con un sentido posteo y se llevará cerca de dos millones de dólares por su salida.

En sus redes sociales, Germán Pezzella se despidió de River con un sentido posteo que reza: "Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias". El central rescindió de mutuo acuerdo su contrato con el club tras estar entrenándose en el Predio de Cantilo durante las últimas semanas . Por su salida, le pagarán cerca de dos millones de dólares .

El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte… pic.twitter.com/GJplPWqGU4

Desde este semestre, el campeón del mundo en Qatar venía practicando con el resto de marginados que no eran tenidos en cuenta por Eduardo Coudet. En esas mismas condiciones aún siguen Fabricio Bustos, Matías Viña, Matías Galazar Fonda, Kendry Páez y Giuliano Galoppo.

El propio plantel del Millonario había pedido a la dirigencia que Pezzella fuera reincorporado, si bien nunca trascendieron con exactitud los nombres de quienes hicieron la solicitud, se teorizó con que podría tratarse de referentes como Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, quienes fueron compañeros suyos en la Albiceleste. La petición fue negada.

Minutos después de su publicación, el cuadro de Núñez realizó un comunicado oficial en el que confirmaba la salida del central tras un segundo ciclo en el que jugó 69 partidos sin poder sumar nuevos títulos a su vitrina.

Aún no se sabe con exactitud si el ex Fiorentina y Real Betis buscará un nuevo club a falta de una semana del cierre del mercado de pases o si decidirá poner fin a su carrera a sus 35 años.