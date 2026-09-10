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De Paul protagonizó un cruce picante con Lewandoski "¿Quien sos, bobo?"

Rodrigo De Paul tuvo un fuerte intercambio con Robert Lewandowski. "Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?", disparó el volante argentino.

10 de septiembre 2026 · 10:47hs
Rodrigo De Paul tuvo un fuerte intercambio con Robert Lewandowski. Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?

Rodrigo De Paul tuvo un fuerte intercambio con Robert Lewandowski. "Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?", disparó el volante argentino.

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul protagonizó un picante cruce con el delantero polaco Robert Lewandowski en el empate de Inter Miami por 1-1 contra Chicago Fire, en condición de visitante, en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).

A poco del final del encuentro, con el partido igualado por 1-1, el ex-goleador del Bayern Munich de Alemania -quien había abierto el marcador- primero se peleó con Ian Fray. Luego, el mediocampista de la Selección Argentina intervino y saltó en defensa de su compañero.

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El cruce entre De Paul y Lewandowski

En ese momento, De Paul y Lewandowski, viejos conocidos de duelos entre Atlético de Madrid y Barcelona y también del choque de Argentina con Polonia en la Copa del Mundo Qatar 2022, quedaron cara a cara.

“¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”, le dijo el volante de la Selección Argentina al atacante polaco, cuyos máximos logros son una UEFA Champions League con Bayern Múnich en 2020 y dos The Best de la FIFA (2020 y 2021), entre otros títulos.

De Paul Robert Lewandowski Inter Miami
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