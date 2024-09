La dura realidad de Lucía Cassiau: golpes y amenazas de Ortigoza

“Así me dejó. Me está cagando a trompadas”, reveló Lucía Cassiau en la primera parte de la grabación.

El drama de Lucía Cassiau

Cassiau explicó la horrorosa situación violenta que debió atravesar con el ex integrante de la directiva del Ciclón: “Le dije que no quería estar más con él, me tiene cansada con su violencia. Que se vaya. Me está cagando a palos”.

Se difunden nuevas imágenes de la expareja de Néstor Ortigoza, Lucía Cassau con los labios ensangrentados, aparentemente luego de ser agredida.



En el video se observó al paraguayo sentado en una silla detrás de su ex pareja, el mismo la insultaba cada vez que se expresaba.

Sin embargo, no fue el único mensaje de la ex mujer del jugador. Cassiau posteó un segundo video en el que se muestra como es maltratada y golpeada.

En el arranque de este, su ex marido le arrojó el celular de un fuerte golpe. “No me filmes porque te mato”, expresó Néstor Ortigoza en su amenaza a Lucía Cassiau.

En el final del registro audiovisual, se escucha que el ex vocal le pegó un cachetazo a la madre de sus hijos. Además, intentó quedarse con el teléfono móvil que contenía evidencia sobre su fatal paliza a Cassiau.

Por otra parte, La institución de Capital Federal encabezada por el presidente Marcelo Moretti se enteró del nefasto hecho y le exigió la renuncia a su cargo como vocal primero en la Comisión Directiva.

“Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar”, sentenció el presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, sobre el caso de violencia de género de Néstor Ortigoza.

Una situación que complicó cada vez más al exjugador, quien fue denunciado por violencia de genero. Un ídolo del club que ganó la Copa Libertadores 2014 con el Cuervo, pero terminó manchado por su desastrosa conducta fuera del terreno deportivo. Un hecho atroz que delató que tipo de persona es Néstor Ortigoza.