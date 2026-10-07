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La deuda que Patronato intentará saldar en el momento indicado

Patronato no derrotó a Güemes del Estero en ninguno de los siete enfrentamientos . El domingo buscará cortar esta tendencia.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

7 de octubre 2026 · 18:09hs
La deuda que Patronato intentará saldar en el momento indicado

Patronato iniciará la 33ª fecha de la Primera Nacional fuera de puestos de descenso, pero con urgencias. El Rojinegro corre riesgo de finalizar el próximo capítulo en la zona roja. Para evitar este escenario tendrá dos alternativas: aguardar que Chacarita, rival que se ubica un puesto por debajo en las posiciones de la Zona B, derrote el sábado a Almagro. La otra, y la más efectiva, será hacer su parte: sumar los tres puntos.

La empresa no será sencilla. Enfrente estará Güemes de Santiago del Estero. El Gaucho se encuentra en el fondo de la tabla y afronta una situación límite, con serias posibilidades de perder la categoría de manera anticipada. De hecho, podría ingresar el domingo al estadio Grella sin chances de continuar en carrera por la permanencia. Ese desenlace se producirá si Chacarita supera a Almagro. En ese caso, el conjunto santiagueño quedará condenado al descenso antes de disputar su compromiso en Villa Sarmiento.

Más allá de los hipotéticos escenarios, Patronato intentará dejar atrás la reciente derrota ante Chacarita y conseguir una bocanada de aire fresco en el sprint final de la fase regular. Pero también tendrá otro desafío por delante: cortar una tendencia negativa que se extiende desde el primer enfrentamiento. El Rojinegro buscará superar por primera vez a Güemes.

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Patronato y el conjunto santiagueño compartieron zona durante las últimas cuatro temporadas de la fase regular. El domingo protagonizarán el octavo capítulo de un historial que hasta el momento favoreció al Gaucho: Güemes se impuso en cuatro oportunidades, mientras que los tres encuentros restantes finalizaron igualados.

Los primeros duelos fueron para Güemes

El descenso de Patronato a la Primera Nacional coincidió con la conquista de la Copa Argentina 2022. De esa manera, su regreso a la segunda categoría del fútbol argentino se produjo en el mismo año en el que el club tuvo su bautismo internacional.

Las exigencias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) obligaron al Rojinegro a buscar una sede alternativa para afrontar sus primeros compromisos del campeonato. En consecuencia, el Santo se trasladó hasta barrio San Martín para oficiar de anfitrión en los primeros encuentros de la temporada 2023 en el estadio Pedro Mutio, casa de Atlético Paraná.

Precisamente allí se escribió el primer capítulo entre Patronato y Güemes. El local golpeó primero de la mano de Mateo Levato. Sin embargo, Iván Maggi y Bruno Machuca dieron vuelta la historia y decretaron el triunfo del conjunto santiagueño, que disputó los últimos 32 minutos en inferioridad numérica por la expulsión de Gonzalo Gamarra.

Esta derrota marginó al equipo dirigido por entonces por Walter Otta de los puestos de acceso al Reducido por el segundo ascenso. Patronato retrocedió ocho casilleros en la tabla y ya no logró regresar a esa zona durante el resto del campeonato.

El segundo capítulo del historial, también correspondiente a la temporada 2023, se disputó el 30 de julio por la 27ª fecha. A diferencia del encuentro de la primera rueda, Rodolfo De Paoli ya era el entrenador del representante entrerriano. El resultado, sin embargo, volvió a favorecer al Gaucho: Güemes se impuso 1 a 0 en el estadio Arturo Jiya Miranda con gol de Maximiliano Casa.

Patronato logró cosechar unidades ante el Gaucho

Patronato consiguió su primera unidad frente a Güemes durante la temporada 2024. Eecibió al Gaucho en el estadio Grella el 17 de marzo, por la séptima fecha de la Zona A. El encuentro finalizó con el marcador cerrado.

En 2024 Patronato enfrentó por primera vez a Güemes en el Grella

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La historia volvió a teñirse de celeste y blanco el 3 de agosto de 2024. Güemes derrotó 2 a 1 a Patronato en Santiago del Estero y edificó su tercer triunfo en el historial. La visita logró ponerse en ventaja a los 22 minutos, gracias a Franco Coronel. Pero en el complemento el partido cambió por completo. Gonzalo Papa igualó a los 58’ y, apenas nueve minutos después, Franco Torres sentenció la victoria al dueño de casa.

En la temporada 2025 Patronato afrontó sus dos primeros compromisos en condición de visitante. Después de iniciar el campeonato con una victoria 3 a 1 sobre Los Andes, el Rojinegro visitó a Güemes en Santiago del Estero.

El equipo entrerriano se puso en ventaja a través de Alan Bonansea y acariciaba un triunfo que parecía quedar en sus manos. Sin embargo, cuando el partido se extinguía, Julián Gauna apareció para establecer el 1 a 1 definitivo.

En la segunda rueda de ese certamen, Patronato y Güemes volvieron a igualar, esta vez en el estadio Grella y por idéntico resultado. Federico Castro adelantó al Rojinegro, mientras que Mauro Albertengo estableció la igualdad para la visita.

Último antecedente por la Primera Nacional

El último antecedente se escribió en el estadio Arturo Jiya Miranda. Allí, Güemes se impuso 1 a 0. El golpe llegó sobre el cierre: Gastón Espósito apareció a los 88 minutos para sentenciar la historia y dejar al Rojinegro nuevamente con las manos vacías.

Ahora, Patronato tendrá una nueva oportunidad. El domingo, en el estadio Grella, intentará romper de una vez por todas el maleficio frente al Gaucho. Esta oportunidad se presenta en un momento donde cada punto pesa como oro, torcer ese historial puede significar mucho más que una victoria.

Patronato Güemes Primera Nacional Grella
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