La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales para los encuentros que se disputarán este fin de semana, correspondientes a la 33ª fecha de la Primera Nacional. Patronato recibirá el domingo, desde las 16, a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Grella, en un encuentro correspondiente a la Zona B.
Un árbitro que no le trae buenos recuerdos a Patronato
Federico Benítez dirigió a Patronato en tres ocasiones, con dos empate y una derrota para el Rojinegro. El domingo arbitrará en el Grella.
El encargado de impartir justicia será Fernando Benítez, quien volverá a pisar el escenario de barrio Villa Sarmiento por segunda vez en su carrera y también en la temporada. El árbitro nacido en Salta estará acompañado por José Castelli y Matías Bianchi, quienes se desempeñarán como asistentes. Franco Rioja será el cuarto árbitro.
Antecedentes que no son alentadores para Patronato
Benítez llega al Grella con un antecedente que no resulta favorable para el Rojinegro. El último fin de semana dirigió la victoria de Atlanta por 3 a 2 en su visita a Atlético de Rafaela.
Nota relacionada: Una fecha que puede ser clave para Patronato
El colegiado salteño dirigió a Patronato en tres oportunidades y el saldo no fue positivo: el Santo igualó en dos ocasiones y perdió en la restante.
Estos son los encuentros que Patronato disputó bajo el arbitraje de Fernando Benítez:
5 de abril de 2026: Gimnasia de Jujuy 2 – Patronato 0.
21 de junio de 2026: Patronato 1 – Midland 1.
22 de agosto de 2026: Patronato 3 – Gimnasia de Jujuy 3.
Programa de la fecha 33 de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Colegiales – Tristán Suárez
Árbitro: Bryan Ferreyra
15.30: Almagro - Chacarita
Árbitro: Felipe Viola
16: Quilmes - Agropecuario
Árbitro: Daniel Zamora
16.30: Midland-Atlético Rafaela
Árbitro: Gonzalo Pereira
Domingo
15.30: Atlanta – San Martín (Tucumán)
Árbitro: Pablo Giménez
16: Gimnasia (Jujuy) - Gimnasia y Tiro
Árbitro: Álvaro Carranza
16: Patronato – Güemes
Árbitro: Federico Benítez
16: Temperley – Nueva Chicago
Árbitro: Franco Acita
17: Deportivo Maipú – San Martín (San Juan)
Árbitro: Matías Billone