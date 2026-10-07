Un árbitro que no le trae buenos recuerdos a Patronato

Federico Benítez dirigió a Patronato en tres ocasiones, con dos empate y una derrota para el Rojinegro. El domingo arbitrará en el Grella.

Federico Benítez dirigió a Patronato en tres ocasiones, con dos empate y una derrota para el Rojinegro. El domingo arbitrará en el Grella.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales para los encuentros que se disputarán este fin de semana, correspondientes a la 33ª fecha de la Primera Nacional. Patronato recibirá el domingo, desde las 16, a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Grella, en un encuentro correspondiente a la Zona B.

El encargado de impartir justicia será Fernando Benítez, quien volverá a pisar el escenario de barrio Villa Sarmiento por segunda vez en su carrera y también en la temporada. El árbitro nacido en Salta estará acompañado por José Castelli y Matías Bianchi, quienes se desempeñarán como asistentes. Franco Rioja será el cuarto árbitro.

Antecedentes que no son alentadores para Patronato

Benítez llega al Grella con un antecedente que no resulta favorable para el Rojinegro. El último fin de semana dirigió la victoria de Atlanta por 3 a 2 en su visita a Atlético de Rafaela.

El colegiado salteño dirigió a Patronato en tres oportunidades y el saldo no fue positivo: el Santo igualó en dos ocasiones y perdió en la restante.

Estos son los encuentros que Patronato disputó bajo el arbitraje de Fernando Benítez:

5 de abril de 2026: Gimnasia de Jujuy 2 – Patronato 0.

21 de junio de 2026: Patronato 1 – Midland 1.

22 de agosto de 2026: Patronato 3 – Gimnasia de Jujuy 3.

Programa de la fecha 33 de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Colegiales – Tristán Suárez

Árbitro: Bryan Ferreyra

15.30: Almagro - Chacarita

Árbitro: Felipe Viola

16: Quilmes - Agropecuario

Árbitro: Daniel Zamora

16.30: Midland-Atlético Rafaela

Árbitro: Gonzalo Pereira

Domingo

15.30: Atlanta – San Martín (Tucumán)

Árbitro: Pablo Giménez

16: Gimnasia (Jujuy) - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Álvaro Carranza

16: Patronato – Güemes

Árbitro: Federico Benítez

16: Temperley – Nueva Chicago

Árbitro: Franco Acita

17: Deportivo Maipú – San Martín (San Juan)

Árbitro: Matías Billone