Chacarita cayó ante Almagro y le dio aire a Patronato. Este domingo serán claves los cruces ante Güemes y entre Temperley y Nueva Chicago.

La derrota de Chacarita favorece a Patronato en la lucha por evitar el descenso.

La derrota de Chacarita frente a Almagro representó una noticia favorable para Patronato en su lucha por mantener la categoría en la Primera Nacional. El resultado impidió que uno de sus rivales directos sumara puntos y le permitió al conjunto de Paraná afrontar con mejores perspectivas su compromiso de este domingo frente a Güemes de Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Zona B.

El traspié del Funebrero adquiere especial importancia por lo sucedido el fin de semana anterior, cuando Chacarita derrotó 1 a 0 a Patronato en San Martín, con un gol de Mauricio Cuero en tiempo de descuento. Aquella caída dejó al equipo entrerriano apenas un punto por encima de los puestos de descenso y profundizó la preocupación por su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino.

Ahora, el conjunto rojinegro tendrá la oportunidad de aprovechar el resultado ajeno y conseguir una victoria que le permita ampliar la diferencia sobre su perseguidor inmediato. Sin embargo, la pelea por la permanencia también dependerá de otros encuentros, especialmente del que disputarán Temperley y Nueva Chicago.

Patronato tiene una oportunidad para tomar distancia

El equipo de Paraná recibirá este domingo, desde las 16, a Güemes de Santiago del Estero, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El compromiso aparece como una de las principales oportunidades para mejorar su situación en la tabla, frente a un adversario que ocupa el último puesto de la Zona B.

El conjunto santiagueño llegó a esta fecha con 23 unidades y un panorama extremadamente complicado para conservar su lugar en la Primera Nacional. Patronato, en tanto, acumulaba 34 puntos antes del comienzo de la jornada, mientras que Chacarita tenía 33.

La derrota del Funebrero significa que no podrá superar al equipo entrerriano en esta fecha si el Rojinegro consigue al menos un empate. Una victoria, además, permitiría establecer una diferencia de cuatro puntos sobre Chacarita, cuando solamente quedarían tres jornadas para la finalización de la fase regular.

De todas maneras, el conjunto paranaense necesita sumar por sus propios medios. Su irregular campaña lo llevó a disputar las últimas fechas bajo una presión creciente, con escaso margen para cometer nuevos errores.

El antecedente inmediato frente a Güemes tampoco resulta favorable: en la primera rueda, el equipo santiagueño se impuso por 1 a 0. Por eso, además de la necesidad de conseguir los tres puntos, Patronato tendrá la posibilidad de revertir aquel resultado.

Temperley-Nueva Chicago, otro partido determinante

La atención también estará puesta en el estadio Alfredo Beranger, donde Temperley recibirá a Nueva Chicago, este domingo desde las 16, en otro encuentro con incidencia directa sobre la lucha por la permanencia.

El equipo de Mataderos comenzó la fecha con 36 puntos, dos más que Patronato, por lo que una derrota frente al Gasolero podría permitirle al conjunto entrerriano superarlo en las posiciones si consigue imponerse ante Güemes.

Temperley, por su parte, llega con aspiraciones de pelear por el primer puesto de la Zona B. Con 56 unidades al término de la fecha anterior, se encontraba a dos del líder Tristán Suárez, una situación que también lo obliga a buscar la victoria.

Por eso, un triunfo del Gasolero sería un resultado especialmente favorable para Patronato, siempre que el equipo de Marcelo Fuentes pueda aprovechar su localía y quedarse con los tres puntos.

El encuentro entre Temperley y Nueva Chicago se presenta así como otro capítulo decisivo de una definición en la que varios equipos dependen tanto de sus propios resultados como de los tropiezos de sus competidores. DSPORTS+1

Una definición con escaso margen de error

En la Zona B, los dos últimos equipos perderán la categoría. Güemes llegó a esta jornada en el fondo de las posiciones, con 23 puntos, mientras que Chacarita ocupaba el penúltimo puesto y Patronato se encontraba inmediatamente por encima de la zona de descenso.

La caída del conjunto de San Martín ante Almagro representa un alivio para el Rojinegro, aunque no modifica la necesidad de obtener resultados positivos en las últimas fechas.

Además, la definición tendrá enfrentamientos directos entre varios de los equipos comprometidos, una circunstancia que puede provocar cambios importantes en la clasificación.

Para Patronato, el objetivo inmediato es claro: derrotar a Güemes y aprovechar los resultados de sus rivales. Una victoria le permitiría alcanzar los 37 puntos y llegar al tramo final del campeonato con mayores posibilidades de asegurar su permanencia.

Después de una temporada irregular, el conjunto paranaense tiene este domingo una oportunidad para recuperar terreno y comenzar a dejar atrás la amenaza del descenso.

Nota de verificación: Las fuentes consultadas no coinciden sobre el marcador definitivo de Almagro-Chacarita. Por eso, la crónica no incluye un resultado numérico. Conviene confirmarlo antes de publicar, al igual que la tabla actualizada tras los partidos del sábado.