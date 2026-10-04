Sobre el final, Patronato perdió ante Chacarita

Chacarita derrotó 1 a 0 a Patronato por la fecha 32 de la Zona B. Al Negro se le escapó en tiempo de descuento.

Patronato perdió sobre el final en un partido clave por la permanencia. Por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional, el Negro cayó 1 a 0 como visitante ante Chacarita. El Funebrero se llevó la victoria en tiempo de descuento.

El Negro terminó con 10 jugadores por la expulsión de Joaquín Barolín, a los 30 minutos del complemento.

El dueño de casa tuvo la más peligrosa al principio del partido. A los dos minutos, desde un tiro de esquina desde la izquierda, Santiago Acosta ganó en las alturas y conectó un cabezazo que generó una muy buena respuesta de Alan Sosa.

Durante los primeros minutos del juego, fue el Tricolor el que tomó la iniciativa, se adueñó del balón e intentó llevarse por delante a Patrón, que le costó hacer pie en el campo de juego.

Cuando llegaban al primer cuarto de hora, una buena corrida de Valentín Pereyra, de contragolpe, fue la primera insinuación ofensiva del Negro.

De a poco el Santo fue acomodando en el rectángulo de juego, con la idea de ceder el balón y aprovechar los espacios. Patrón se cerraba bien en el medio y generaba que su rival se limite a enviar centros desde el costado, aunque sus defensores se mostraban firmes y bien parados.

De un córner desde la derecha ejecutado por Juan Barinaga, Renzo Reynaga tuvo la apertura del marcador pero Federico Losas respondió de manera impecable cuando iban 22 minutos.

Cuando transcurrían 35 minutos, Marcelo Fuentes metió mano en el equipo y mandó a la cancha a Joaquín Barolín en lugar de Juan Salas. El paceño, delantero por naturaleza, debió sacrificarse en el mediocampo Rojinegro.

Con la mísma tónica se fue diluyendo el primer tiempo, donde no hubo demasiadas emociones a pesar de la intensidad con la que se jugó.

Patronato lo pagó caro

Tras el descanso, Fuentes rearmó la defensa visitante, parando una línea de cinco con el ingreso de Santiago Piccioni. A los pocos minutos, un remate de Cristian Guanca pegó en el palo y el rebote fue capitalizado por Alexis Domínguez, pero estaba en una clara posición adelantada.

La idea visitante estaba más que clara: aguantar el cero en su valla y, si se le presentaba la oportunidad, intentar lastimar de contragolpe.

Si bien a Chaca no le sobraban demasiadas ideas ni recursos ofensivos, la postura de Patrón de defender tan cerca de su arco era demasiado arriesgada, ya que cualquier mínimo error podía costarle caro.

El Tricolor tiraba el balón pelota al área y sus mediocampistas iban a buscar el rebote. Justamente la segunda pelota fue una falencia que mostró el cuadro visitante, ya que cada rebote que caía cerca del área de Patronato, era capturado por un jugador local.

Así fue como Maximiliano Meléndez tuvo el gol en su pie izquierdo con un remate desde afuera del área, pero Sosa se lució para enviar la pelota por encima del travesaño.

Una fuerte e innecesaria entrada de Barolín sobre un jugador local dejó al Rojinegro con 10 hombres cuando iban 30 minutos. Quedaba un cuarto de hora y había que defender con uñas y dientes ante un rival con muy pocas luces.

Sobre el final Franco Meritello tuvo el triunfo para Patronato luego de un tiro libre desde la izquierda. La pelota quedó a la altura del punto del penal y el disparo del defensor se fue alto.

Y resignarse sólo a defender terminó siendo un pecado mortal para el visitante. En el tercer minuto agregado, Mauricio Cuero desbordó por derecha, Augusto Picco no fue al cierre y el colombiano sacó un remate violento al primer palo que vulneró la resistencia de Sosa.

No había tiempo para más. A Patronato se le escapó lo que hubiera sido un punto importantísimo y, ahora, quedó sólo un punto por encima del Funebrero en la lucha por evitar el descenso.

Patronato deberá recuperarse el próximo fin de semana, cuando reciba a Güemes de Santiago del Estero, que también está luchando por no descender.

Formaciones para Chacarita y Patronato

Chacarita 1: Federico Losas; Milton Leyendeker, Santiago Acosta (74' Francisco Facello), Nicolás Pantaleone (82' Tomás Migliore), Nicolás Cháves (82' Lucas Alfonzo); Tomás Pérez Serra (66' Francisco Cristaldo), Maximiliano Meléndez, Álvaro Cuello, Cristian Guanca, Mario Sanabria (66' Mauricio Cuero); Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.

Patronato 0: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Facundo Heredia; Juan Salas (35' Joaquín Barolín), Augusto Picco, Juan Barinaga (46' Benjamín Bravo) y Valentín Pereyra (46' Santiago Piccioni); Franco Soldano y Renzo Reynaga (60' Tomás Attis). DT: Marcelo Fuentes.

Gol: 90+3' Cuero (CH).

Expulsado: 70' Barolín (P).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Estadio de Chacarita.