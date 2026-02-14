Uno Entre Rios | El País | CGT

La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general

El paro general de la CGT se implementaria el día que la Cámara de Diputados analice la reforma laboral. El proyecto de ley cuenta con media sanción del Senado.

14 de febrero 2026 · 21:21hs
La cúpula directiva de la CGT adelantó para el próximo lunes una reunión en la que se tratará la posibilidad de llamar a un paro general para la próxima semana, en claro desacuerdo con la posible sanción de la Reforma Laboral, que comenzará a debatirse en Diputados, luego de la media sanción en el Senado.

La decisión de la CGT

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron adelantar el encuentro, que se llevará a cabo de manera virtual desde las 16, ante la postura de varios dirigentes, quienes apoyan una medida de fuerza.

De hecho, muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.

En consecuencia, es posible que la central obrera convoque a un paro el día que se inicie el debate de la reforma en la cámara baja, probablemente el miércoles 18 o jueves 19, señala Noticias Argentinas.

Uno de los puntos que causó más oposición para la CGT es el que permite reducir el salario de los trabajadores entre un 25 y un 30% en caso de licencia médica, aunque también les preocupa el tema de las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones.

Más allá de estas cuestiones, la regulación del derecho de huelga aparece en el horizonte como otro punto conflictivo.

