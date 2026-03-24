Boca pierde a Marchesín para el inicio de la Copa Libertadores

El arquero de Boca sufrió un desgarro en el aductor derecho grado 3. Estará al margen durante cuatro semanas.

El arquero de Boca Juniors Agustín Marchesín encendió la alarma el pasado domingo cuando fue reemplazado a los 82 minutos por Leandro Brey en la victoria que el Xeneize celebró como local ante Instituto de Córdoba, por 2 a 0.

Los estudios médicos confirmaron este martes la gravedad de la lesión. El cuidapalos sufrió un desgarron grado 3 en el aductor de la pierna derecha. Esto le demandará alrededor de cuatro semanas de recuperación.

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Agustín Marchesín presenta una lesión Grado 3 del aductor derecho.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/khmFbOXBVE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 24, 2026

En consecuencia, el futbolista surgido de la cantera de Lanús no solo se perderá la visita a Talleres por la fecha 13 del Torneo Apertura la Liga Profesional, sino también el debut en la Copa Libertadores con Universidad Católica de Chile y algunos partido más.

Escenario desfavorable para Boca

Tras la difusión del parte médico oficial del club, lo que parecía una lesión habitual en el mundo del fútbol se transformó en una realidad preocupante. Es que al tratarse del punto más alto de gravedad en cuanto a este tipo de problemas musculares, los tiempos de recuperación se extenderán más de lo pensando: entre tres y cuatro semanas de mínima, es decir, podría volver a mediados de la primera etapa del certamen continental con mucha suerte.

Con optimismo en que evolucionará favorablemente, en Boca apuntan a que pueda llegar en condiciones a una semana clave, aunque parezca difícil: el choque con Barcelona del 14 de abril y el Superclásico con River del 19.

La lesión del arquero se originó en el final del encuentro con Instituto, cuando sintió un tirón muscular en el aductor que encendió las señales de alerta. En ese momento fue atendido y logró continuar algunos minutos más en cancha, aunque con evidentes gestos de dolor, hasta que finalmente dejó el campo en lugar de Leandro Brey.

Más allá de la baja confirmada para el duelo frente a Talleres y Católica, el foco ahora está puesto en la continuidad del calendario de Boca: la Copa Libertadores y River. Su presencia en los próximos cotejos dependerá de cómo evolucione durante los próximos días de rehabilitación.

El reemplazante de Agustín Marchesín

Así las cosas, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda ya planea la titularidad de Brey para afrontar los compromisos venideros tras el parate internacional, en un momento en el que el fixture empezará a apretarse entre la Liga Profesional y el inicio del máximo torneo continental.